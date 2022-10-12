利率大幅飆升 上周美國高風險房貸申請量增加

隨著利率攀升，上周房貸需求再次下降，但有一種貸款正在吸引借款人。提供較低利率的彈性利率房貸 (ARM) 在過去 10 年幾乎乏人問津後，現在又出現新的需求。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 2%，主因利率飆升。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.75% 上升至 6.81%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.95 上升至 0.97。這是自 2006 年以來的最高比率。

MBA 首席經濟學家佛拉坦托尼 (Michael Fratantoni) 在新聞稿中寫道，「9 月就業成長和工資繼續增長的消息有利房市，因為更高的收入支持了住房需求。然而，這也延後了 Fed 短期內轉向不再進一步升息的可能性。」

前 5 年固定利率的 5/1 ARM 的平均利率略有上升，但仍偏低，為 5.56%。ARM 在申請總量中的比率略低於 12%。今年年初利率較低時，這個比率只有 3%，多年來一直如此。

ARM 可以固定利率長達 10 年，但它們被認為是風險較高的貸款，因為利率最終會根據市場利率進行調整。長期以來，利率一直處於如此低的水平，以至於在利率開始上升之前，借款人不需要承擔額外的風險。

更高的整體利率進一步壓低了再融資需求，本周申請減少了 2%，較去年同期減少了 86%。根據抵押貸款技術和分析公司 Black Knight 的說法，在這個利率水平上，只有 15 萬名借款人可以受惠於再融資，因為很多人已經以非常低的利率獲得了貸款。

購屋的房貸申請本周下降 2%，較一年前下降 39%。今年秋天買家已經縮手，因為更高的利率使負擔能力變得更糟。房價開始回落，但潛在買家也擔心，如果現在購屋，他們的新房可能會在來年貶值。對經濟衰退的擔憂也讓買家對進行如此大的投資持謹慎態度。

自本周開始，房貸利率甚至可能走得更高；《Mortgage News Daily》的另一項調查顯示，30 年期固定利率房貸現在遠遠超過 7%。現在所有的目光都集中在定於周四 (13 日) 發布的最新通膨報告上。它可以決定利率向任一方向移動。