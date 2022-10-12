與安泰銀合併契約效期倒數 國票金提前宣告破局

國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 在去 (2021) 年 10 月 14 日經雙方董事會通過合併案，由於契約效期一年，設有自動終止機制，國票金今 (12) 日發布新聞稿表示，本次未能在所簽定的股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖。

新聞稿全文如下：

國票金控與安泰銀行股份轉換案，於去年底依據金控法 26 條規定，雙方分別經董事會通過召集股東會，在均無股東聲明異議情況下，股東會經特別決議，高度比例贊成本次併購案，雙方合意通過所簽訂之股份轉換契約，並向主管機關送件申請。惟主管機關以國票金控董事會未有高度共識且有訴訟爭議，核予緩議。

國票金控公司總經理蘇松輝表示，將銀行業務納入集團業務範疇為本公司既定之發展方向，符合公司最大利益，且為絕對多數股東所支持，對於部分董事成員之不同意見，本公司充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹的態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視，完成法定程序。國票金控長期以來恪遵主管機關產金分離政策下之股東結構，於併購案取得高於法令規定之董事會同意表決權數，為現實上之困難，本次未能在所簽定之股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀行重啟談判之選項。

由於少數股東主張本案有金控法 45 條之適用，而提起董事會決議及股東會決議合法性訴訟，致併購程序延宕，在商業法院積極審理下，該等訴訟案已於今日宣判，由本公司取得勝訴，確認國票金控與安泰銀行之股份轉換案，無金控法 45 條之適用，股東會程序及決議均合法有效。

國票金控感謝商業法院秉持公正客觀與專業，積極審理，速審速決，樹立典範。為金控法適用範圍、利害關係人交易之認事用法等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，對國內金融整併業務具有重大貢獻，商業法院此一判決雖為本公司之一小步，但卻是金控史上之一大步，深具指標意義。

商業銀行是金控公司的基石，擁有金流平台，最齊全的金融產品線，提供給客戶完整而多元的金融服務，在金融市場動盪之際，更顯示商業銀行的穩健特性，本公司將繼續以全體股東最大利益為優先考量，穩健發展，強化資本結構，為擴大經營版圖及規模經濟，持續尋求可能之併購機會。