對經濟後勢的擔憂 讓美國上市航空公司財報蒙上陰影

包括美國航空集團 (AAL-US) 和聯合航空控股 (UAL-US) 在內的美國航空業者正在享受 3 年來最強勁的消費者需求，但分析師和投資人質疑，隨著經濟衰退風險的增加引發人們對旅遊支出的擔憂，這些美好時光還能維持多久。

隨著周四 (13 日) 財報季開跑，投資人正在尋找並觀察，一旦消費者需求疲軟，航空業者會如何規劃抵消更高的成本並保護獲利。

面臨攀升的燃料和薪資帳單，航空業一直依靠強勁的需求來調升票價以緩解通膨壓力。

美國航空周二 (11 日) 預測第 3 季獲利將增加，它預計票價上漲將抵消營運成本的上漲。然而，這家位於德州的航空公司並未就訂位趨勢發表任何評論。

8 月航空公司票價同比上漲 33%，是美國消費者物價上漲的最大因素之一。

隨著 Fed 大幅升息以降低需求和減緩經濟成長來抑制通膨，航空業的定價能力受到威脅。

Jefferies 分析師預計明年航空業的營收將急劇放緩，「當 Fed 積極將機票價格視為通膨的一個重要原因時，就很難對其定價能雨持積極態度。」

這些擔憂導致今年紐約證交所航空指數 (NYSE Arca Airline) 下跌 38%，讓即將成為 3 年來最佳獲利表現的財報焦點瞬間失焦。

在 Fed 連續第三次升息 75 個基點後，Seaport Research Partners 分析師麥肯齊 (Daniel McKenzie) 上個月調降主要航空公司 2023 年的獲利預期。

航空公司一直在淡化需求擔憂，聲稱夏季後的旅遊訂位並未放緩。

在勞動節過後，旅遊需求趨於降溫，代表了美國夏季的非正式結束。但航空公司表示，到目前為止，旅遊訂位一直很有韌性。

根據美國運輸安全管理局 (TSA) 的數據，在上月勞動節假期周末機場客流量超過 2019 年的水平後，自 9 月第一周以來，美國機場的客流量平均約為疫情前水平的 92%。

重新開放邊境以及強勢美元正在鼓勵更多美國人出國旅行，從而推高了對國際航班的需求。

將於周四 (13 日) 公布財報的達美航空 (DAL-US) 計畫本月安排比 2019 年 10 月更多的跨大西洋航班。

然而，目前尚不清楚需求是否會持續下去。英國最大的機場希思洛機場周二警告，今年冬天的旅遊需求可能會放緩。

隨著公司將員工召回辦公室，商務旅遊需求也得到提振。但話雖如此，對航空業而言是搖錢樹的商務旅遊全面復甦仍遙遙無期。

由於宏觀經濟方面的擔憂，全球商務旅遊協會預計企業支出不會在 2026 年之前反彈至疫情前水平。

根據美國航空運輸協會 (Airlines for America) 的數據，在疫情前，商務旅遊占美國航空業客運收入的 50%。

Third Bridge 資深分析師雷特 (Christopher Raite) 表示，「我們正在觀察商務旅遊。」「這才是真正的關鍵。」