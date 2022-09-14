通膨巨獸吞噬加薪幅度 前7月實質經常性薪資負成長

主計總處今 (14) 日公布，7 月受僱員工薪資統計，7 月全體受僱員工平均經常性薪資為新台幣 4 萬 4413 元，年增率達 3.52%；但觀察考量物價因素的實質經常性薪資，今年前 7 月年減 0.07%，顯示通膨高漲大舉吃掉加薪幅度。

主計總處統計，今年前 7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 4 萬 4286 元，較去年同期增加 3.1%，是民國 90 年以來最高水準，創下 22 年來新高；總薪資為 60662 元，也增加 3.71%；但剔除物價因素後，實質經常性薪資卻年減 0.07%，實質總薪資則年增 0.52%。

若以 7 月單月來看，7 月全體受僱員工經常性薪資 (含本俸及固定津貼) 平均 4 萬 4413 元，月增 0.18%、年增 3.52%；加計非經常性薪資 (獎金、加班費等)1 萬 3942 元，合計總薪資平均 5 萬 8355 元，月增 10.43%、年增 5.4%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然實質經常性薪資仍呈負成長，但減幅已逐漸改善，由前 5 個月的 - 0.2%，縮小至前 7 個月的 - 0.07%，至於實質經常性薪資何時轉正，目前仍很難研判，要等相關調查數據出來才會明朗。