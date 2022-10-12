〈安圖斯展望〉攜手積聚科技攻智慧監控 拚年底前落地

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯科技今 (12) 日宣布攜手積聚科技，共同整合旗下高效能軟硬體設備，打造創新影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，搶進智慧監控領域市場，目前也已有幾個客戶正在討論導入，預計最快年底前就會落地，未來也規劃進一步輸出海外市場。

安圖斯科技總經理李占傑表示，Al 人工智慧技術加速導入在視訊監控、系統中的趨勢已成形，安圖斯科技近年也將 Al 人工智慧運算作為發展核心，期望透過與積聚科技合作，正式將業務版圖擴大至智慧監控領域。

對於雙邊合作產品的落地進度，李占傑說，產品目前才剛發表，但已有幾個客戶正在密切討論中，初期會以台灣市場為主，再跨出到東南亞等海外市場，而據了解，雙方也規劃在宏碁集團旗下渴望園區中，率先導入試行智慧監控應用。

積聚科技總經理鄒奇男則說，透過與安圖斯科技合作，結合其算力，將可望加速軟硬體整合，提供客戶一套結合研發設計、簡化、經過驗證的開箱即用式 AMP Appliance 系列，雖然聚積科技今年才剛成立，但近期陸續拿下馬來西亞、新加坡客戶訂單，應用則主要以政府部門為主。

鄒奇南進一步指出，智慧監控領域市場發展可期，根據研調單位統計，2022 年監控領域市場規模已達到 460 億美元，2022-2027 年年複合成長率更達 9.6%，未來發展潛力可期。

安圖斯科技與積聚科技這次合作的影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，是結合安圖斯科技 Altos BrainSphere 系列伺服器與工作站產品，並搭配積聚科技研發的影像監控傳輸加速及智慧分析系統，可針對不同場域影像分析需求．提供一站式整合性影像監控加速、分析智慧平台。