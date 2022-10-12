鴻海15輛電巴Model T正式交付府城客運 與三地集團擴大合作

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日宣布，旗下鴻華先進科技，正式交付 15 部自主開發電動巴士 MODEL T 給三地集團旗下的臺南府城客運；而雙方也持續擴大合作，整合各自的電動巴士以及客運系統、充電設施佈局，強化產業優勢。

三地集團旗下北基國際 (8927-TW) 轉投資的三地能源，取得鴻華電動巴士經銷權，將整合客運系統和電動車充電服務品牌「特爾電力」充電設施佈局優勢，雙方共同打造更完整、堅實的電動車產業。

鴻華先進李秉彥總經理指出，這次快速地完成 15 輛 MODEL T 的量產，充分展現了鴻華在電動巴士平台模組化、供應鏈管理和高效率生產的優勢，未來也將配合國家淨零碳排政策，推動永續發展。

本次 15 輛 MODEL T 電動公車預計配置於臺南市區公車 6 路、11 路、15 路，沿線涵蓋東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區等，串聯車站、醫院、學校、觀光等主要節點，臺南也成為第一個 MODEL T 電動巴士最多的城市。

除了 MODEL T 之外，鴻海近期陸續釋出 MODEL V、MODEL B 以及量產版 MODEL C 全新電動車的預告片，將於 10 月 18 日鴻海科技日 (HHTD22) 正式亮相，展現積極佈局電動車領域的企圖心和行動力。