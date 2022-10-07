雙A品牌Q3不同調 華碩逆勢寫次高 宏碁雙降

筆電品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收結果，單月營收均有回溫，月增幅落在 3 成上下，其中，華碩第三季品牌營收達到 1329.35 億元，逆勢成長，季增 15.38%、年增 2.19%，並改寫歷史次高，宏碁第三季營收則達 648.61 億元，寫近十季低點。

華碩 9 月品牌營收達 563.09 億元，月增 28.09%、年增 5.75%，第三季品牌營收達 1329.35 億元，季增 15.38%、年增 2.19%，改寫歷史次高，累計今年前三季營收達 3761.07 億元，年增 4.92%。

華碩表示，第三季總體經濟與產業面多有亂流，但公司以堅強執行力達成逆勢擴張的佳績，為產業衰退環境中少數的強勢成長品牌，將持續創建長期競爭優勢。

華碩先前預期第二季是今年低點，下半年營運將往擴張方向持續成長，獲利也可望改善，估下半年營益率將回升至 3-4% 之間，第三季個人電腦 (PC) 出貨估將季增約 15-20%，零組件也估季增 0-5%，優於市場平均。

宏碁 9 月營收達 271.62 億元，月增 34.2%、年減 2.7%，第三季營收達 648.61 億元，季減 10.3%、年減 20.1%，為近十季低點，累計前三季營收達 2155.82 億元、年減 7.3%，宏碁表示，第三季電競桌上型電腦、商用桌上型電腦表現不俗，營收年增幅各達 14.2%、8%。

宏碁上市櫃、興櫃及公開發行子公司累積前三季營收合計也年增 21.8%，新事業中，安圖斯科技第三季營收年增 211.3%、宏碁智新也年增 24.9%，宏碁說，在後疫情時代 PC 事業衰退情況下，減少庫存、改善現金部位、建立多重事業引擎等成功強化集團韌性，統計第三季非 PC、顯示器事業營收占比達 22.9%。

宏碁今日也發表全球最輕的 16 吋 OLED 筆電 Swift Edge，主攻混合辦公市場，搭載內建 Microsoft Pluton 安全處理器的超微 (AMD-US) Ryzen PRO 6000 系列、6000 系列處理器，同時配備 4K OLED 顯示器、支援 100% DCI-P3 色域、最高 500 尼特亮度，此外，宏碁也宣布第二屆「2022 Predator League 虛擬賽車聯賽」將於 11 月正式開跑。

另一方面，技嘉 (2376-TW) 今日也公告 9 月營收，單月回升至 87.68 億元，月增 11%、年減 31.2%，第三季營收達 241 億元，季增 6.3%、年減 23%，累計前三季營收達 793.64 億元，年減 13.2%；微星 (2377-TW)9 月營收達 129.91 億元，月增 3.4%、年減 32.3%，第三季營收 385.66 億元，季減 19.7%、年減 26.1%，前三季達 1396.21 億元，年減 4.7%。