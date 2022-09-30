宏碁再添小金雞 倚天酷碁股票公開發行申報生效

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年推動多元事業發展策略，累計集團已有九家上市櫃、興櫃及公開發行子公司，今 (30) 日宣布再添新兵，旗下 Acer Gadget 倚天酷碁向證券櫃檯買賣中心申報辦理股票公開發行，在今日生效，股票代號 2432。

宏碁董事長陳俊聖指出，倚天酷碁將成為集團第十家公開發行子公司，逐步實踐集團多重引擎的策略；宏碁集團今年至少再有 2 家小金雞 IPO(首次公開發行)，明年也已有規劃。

倚天酷碁辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共 6 萬仟股，每股面額 10 元，發行金額 2.5 億元整。

Acer Gadget 倚天酷碁是由倚天資訊、酷碁科技在 2021 年 6 月合併成立，其中，倚天資訊過去專注手持裝置市場，是宏碁在 2008 年以約 90 億元取得其 100% 股權，酷碁則是 2018 年由集團資訊產品事業群獨立分割出來的 100% 子公司，主要產品為智慧佛珠；倚天酷碁去年營收為 12.9 億元、每股純益約 0.94 元。

展望未來，倚天酷碁表示，將朝 ESG、人工智慧大數據、元宇宙三大策略發展，除開發動能轉電能的產品實踐 ESG 願景外，旗下運動品牌 Xplova，更是倚天酷碁拓展人工智慧大數據及元宇宙解決方案的延伸，今年 3 月也與新創 STARBIT 思偉達簽署合作意向書，進軍元宇宙布局。

宏碁集團艦隊逐步成形，在倚天酷碁前，集團上市櫃家數已達十家，包含宏碁、建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、宏碁智醫 (6857-TW)、海柏特 (6884-TW)、宏碁遊戲 (6908-TW) 等。