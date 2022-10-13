股市大打折 保德信教您撿便宜

老是聽到旁人在談論共同基金投資，可是卻不了解共同基金到底是什麼？

保德信帶您突破投資盲點，就從累積基金投資知識開始，透過概念篇和實戰篇讓你學得一手好功夫 ! 助您聰明理財 Easy GO。

共同基金是什麼

共同基金的概念很簡單，就是將眾多投資人的資金集合在一起，再由專業機構負責投資管理的一種理財方式，透過基金經理團隊的投資操作，篩選出具獲利機會的金融商品，如：股票、債券、基金等，並由投資人共同分享其利潤及風險。由於共同基金只要相對低投資門檻就能參與投資，對於財力有限的投資人而言，小額投資也能享受當大企業股東的優點。

投資基金的優點

● 專家代為投資管理，不必費時傷神

● 投資風險多重分散，安心理財

● 小額即可投資，不必再望「投資」興嘆

● 投資變現，靈活性佳

● 層層嚴密把關，安全有保障

基金種類

共同基金的種類可說是形形色色，但要理解基金有哪些種類，才能依自己的需求來做決定，透過以下三大方分類選擇適合自己的共同基金。

●以計價方式 / 發行公司區分

境內基金：由國內基金公司所發行管理之基金，一般而言，大都是以台幣計價。

境外基金：由海外基金公司所發行管理的基金，再經由國內的投顧，投信或其他主管機關核准之業者引進代理銷售，由於發行公司為海外基金公司，是以外幣 (如美元、歐元) 為計價幣別。

●以投資區域區分

單一國家型基金：這類型基金是指專門投資在某一國家金融商品之基金。

區域型基金：基金投資範圍若超過一個國家或是投資在某一個區域市場，即可稱為區域型基金

全球型基金：即投資範圍包含全球不同區域、國家的基金。

●以投資標的區分

股票型基金：投資於上巿、上櫃公司的股票，藉由選擇具有上漲潛力的股票以賺取利潤，此類型基金是以積極追求長期資本利得為策略目標。

平衡型基金：同時投資於股票及債券兩種標的，並依巿場狀況調整股債投資比例，達成長期追求穩健報酬的投資策略。

組合型基金：以投資基金為標的，而非投資股票或其它金融產品，更能分散風險，又被稱為基金懶人包。

債券型基金：投資於各類型債券，如政府公債、公司債等，追求固定利息收益。一般而言，債券型基金的風險較股票基金較低。

貨幣市場型基金：投資於平均存續期間小於 180 天或其它流動性佳的貨幣巿場工具，淨值波動風險較小，是安全性較高的產品，但報酬也相對較低，適合做為想要靈活調度短期資金的投資工具。

基金投資方法與方式

與其它投資工具相比，共同基金的申購投資人可以自行決定投資金額，再將投資金額除以當日基金淨值，所得到的即是投資人可持有的單位數；而申購方式則可透過網路平台或書面申購。

基金申購管道

● 基金公司網站：投資人可直接向投信投顧購買該家公司發行或代理代售的基金標的。除了可以享有較低的申購手續費之外，想要轉換標的時，多半也能享有免手續費的優惠。

● 銀行或證券商：銀行多半提供較投信投顧多的基金選擇，也不需侷限於單一基金公司的商品。但要注意的是，向銀行購買基金，除了申購手續費之外，贖回基金時還會收取信託管理費，每年在 0.1%～0.3% 之間，各家銀行不同。

● 基金平台：就像「基金超市」一樣，可以在平台上選購各家的基金標的。

投資實戰：單筆、定額該怎麼選

單筆 VS. 定期定額

單筆申購與定期定額各有優點，善用投資方式是成功理財的第一步。

●單筆申購

優勢：可自行選擇申購時間、任何種類的基金都適用、較容易獲得超額報酬機會。

缺點：對於非投資專業者，因對市場掌握度較不足，容易看錯出場時間點，因此追高殺低。

●定期定額

優勢：投資門檻低，普遍僅 3000 元、每月固定日期透過銀行自動扣款投資、運用「漲時買少，跌時買多」的概念來分散投資風險。

缺點：較難短時間呈現高獲利，且不太不適合短線操作

評估基金公司

挑選好的基金公司，能讓投資理財事半功倍，透過以下 5 大指標把關：

1. 總資產規模及受益人數：總資產規模大且受益人數多，代表獲得投資人信賴。

2. 基金績效表現：基金短期績效表現 (3、6 個月) 可以評估基金公司是否依市場變化機動靈活調整投資配置；長期績效表現可以評估基金公司的投資操作經驗歷經不同景氣循環的考驗.

3. 產品種類多寡：多元基金產品能滿足投資人不同需求，並依照景氣循環建議具有潛力的投資標的。

4. 管理團隊穩定度：團隊緊密合作才能打造優異的績效，研究或管理操盤團隊人員經常流動，可能影響基金長期表現。

5. 歷史悠久信賴度高：選擇成立時間久又深具信譽的公司，風控機制嚴謹・也更能把關客戶資產。

挑選基金 4433 法則

在同類型基金中，4433 法則的短中長績效篩選機制，可以找出基金資優生。

● 4：1 年期績效排名，在同類型基金前 1/4

● 4：2 年、3 年、5 年，以及今年以來的績效，在同類型基金的前 1/4

● 3：6 個月績效，排名在同類型基金前 1/3

● 3：3 個月績效，排名在同類型基金前 1/3

風險承受度

不同類型基金有不同風險程度，投資人應依自身風險承受能力選擇適合的基金投資風險屬性參考

●積極：能承受波動範圍＋20% 到 - 20% 之間

●穩健：能承受波動範圍＋10% 到 - 10% 之間

●保守：能承受波動範圍＋5% 到 - 5% 之間

風險程度由高至低

單一國家股票型基金／單一產業股票型基金→區域股票型基金／全球股票型基金 →平衡型基金→組合型基金→債券型基金→貨幣市場基金。

ETF vs 主動型基金的優勢

主動型基金與 ETF(指數型基金) 各有不同的投資優勢，主動型基金由基金經理團隊選股，ETF 則依照指數成分股挑選，因此主動型基金更有機會依靈活投資策略選擇標的，獲取超額報酬的契機。

●主動型基金優點：基金目標以打敗大盤，創造超額報酬、根據盤勢變化靈活調整持股、透過專業投資團隊研究市場走勢。

●ETF 優點：申購成本較低、透過證券商下單操作靈活、投資一籃子標的達到分散風險。

指數年化報酬率參考

基金主要是由基金經理人主動採取各種投資策略，於指數中挑選適合的投資標的，進而創造優於大盤的投資報酬率，因此透過指數的年化報酬率也能大概推估基金的長期表現。

●標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)：

衡量美國大型股市場的最好指標，該指數成份股包括了美國 500 家頂尖上市公司，占美國股市總市值約 80%。

依 S&P 500 近 20 年平均報酬率來看平均年化報酬率達 9.08%。

(資料來源: Bloomberg，統計期間 2002/4/30-2022/4/30)

●MSCI 世界指數：

眾多基金的資金配置與避險策略參考指標，涵蓋全球成熟與新興市場股市，MSCI 任何指數調整將直接左右國際基金經理人的投資方向。

MSCI 世界指數近 20 年平均報酬率來看平均年化 8.1%。

(資料來源: Bloomberg，統計期間 2002/4/30-2022/4/30)

如何存到第一桶金，以 100 萬為例

●以每月投資 5000 元，報酬 8% 來計算，需花費 127 個月 (10.58 年)

●以每月投資 10,000 元，報酬 8% 來計算，需花費 77 個月 (6.42 年)

●以每月投資 20,000 元，報酬 8% 來計算，需花費 44 個月 (3.67 年)

以本金 100 萬 (報酬率 8% 計算)，有投資的效果為何

●投資 5 年，報酬 8% 來計算，累積 $146.9 萬

●投資 10 年，報酬 8% 來計算，累積 $215.9 萬

●投資 20 年，報酬 8% 來計算，累積 $466.1 萬

PGIMSITE20220539