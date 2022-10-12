〈貴金屬盤後〉美元回軟 黃金收復失地終場收高

由於美元走貶，黃金期貨周二 (11 日) 上漲，即使投資人仍對聯準會 (Fed) 升息感到擔憂。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 10.80 美元或 0.6%，報每盎司 1686 美元。該期貨周二盤中最低曾跌至 1667.50 美元，為 10 月 3 日迄今最低。

FXTM 市場策略師 Lukman Otunuger 表示，黃金本周最可能受周四公布的美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 影響。如果數字依然火熱，幾乎可以確定將強化 Fed 升息押注，進而提振美元和美債殖利率，並犧牲黃金。

若果真如此，他預測金價將跌向 1615-1665 美元之間，甚至可能測試 1600 美元。

但如果 CPI 數據不如預期，黃金多頭將有機會反擊，帶領金價朝 1700 美元邁進。

黃金周二收復稍早失土，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3% 至 112.778。美元貶值代表海外買家買進美元計價的黃金，可付出較低的價格。

OANDA 策略師 Craig Erlam 說，他對過去一周的漲勢消退不意外，既然金價漲勢已經走得差不多、開始凋零，他好奇金價要跌到多低。

他說：「幾個關鍵支撐值得關注，包括 1640 美元、1620 美元、1600 美元。如果展開反彈，1685-1690 美元是最有意思的關卡，因這是過去幾個月以來黃金多次徘徊的價位。」

Fed 接下來將在 11 月 2-3 日開會。

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