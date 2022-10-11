防疫險單周理賠65億元創今年次高 雙險賠付將破1300億元

金管會今 (11) 日公布防疫雙險最新理賠狀況，防疫險近一周理賠件數增加超過 15.3 萬件，理賠金額增加 65 億元，金額為今年以來次高；光是防疫險本月 10 日累計理賠金額已達 955.1 億元，預期防疫險理賠將突破 1000 億元；如果加上疫苗險，防疫雙險理賠已達 1221 億元，本周恐突破 1300 億元。

今年以來統計至 10 月 10 日止，防疫保單已理賠超過 245 萬件、理賠金額逾 955 億元，理賠金額是保費收入的 21 倍以上；疫苗險理賠件數逾 63 萬件，理賠金額 266 億元，理賠金額是保費收入的 26 倍以上，整體防疫雙險總件數 309 萬件，理賠金額共 1221 億元。

相較截至一周前的統計，防疫險理賠件數單週增加 15.37 萬件、理賠金額單週增加 65.07 億元，再創今年單週次高；疫苗險近一周理賠件數增加 4.8 萬件，理賠金額增加 21 億元。

防疫保單理賠仍看不到盡頭，產險業的增資壓力沉重，截至目前為止，國泰世紀產險申請增資 100 億元、中信產險申請二度增資合計 90 億元、富邦產險申請增資 150 億元、新安東京海上產險申請增資 147 億元、和泰產險申請增資 200 億元，均已取得金管會核准，合計申請增資 687 億元。

金管會表示，其中，國泰世紀產險、中信產險二度增資、富邦產險及新安東京海上產險均已完成增資程序。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險 3 家產險短期融通借款，再新增 1 家產險遞件，合計已有 4 家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。