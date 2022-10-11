併購效益顯 保瑞9月、Q3營收翻倍增 前3季同更高

保瑞 (6472-TW) 受惠併購效益顯現，9 月營收 18.05 億元、第三季營收 27.12 億元，均翻倍跳增，累計前 9 月營收 51.83 億元，年增 37.96%，同創新高。

保瑞 9 月完成併購安成，推升單月營收達 18.05 億元，月增 284.54%、年增 308.65%；第三季營收 27.12 億元，季增 100%、年增 128.1%；累計營收 51.83 億元，年增 37.96%，三項營收均創新猷。

保瑞表示，子公司安成旗下治療胃食道逆流疾病用藥 Dexlansoprazole DR Capsule(簡稱 DLS)，近期取得美國 FDA 藥證，預計明年上市；此外，安成今年就在美國市場銷售武田藥品 Takeda 授權的原廠授權學名藥 Dexilant，推升今年首季營收達 22 億元，而自有學名藥藥品順利取得美國 FDA 最終核准，短期先同時銷售授權學名藥及自有學名藥，長期則以自有品牌為主。

根據調研機構 GII 報告指出，2021 年全球學名藥市場總銷售額為 3214 億美元，2016-2021 年複合成長率約 4.7%，其中，2020 年特殊學名藥市場規模達 573 億美元。而安成具備高門檻藥品研發與製造技術，可開發出特殊學名藥及 505(b)(2) 新劑型藥。

除了併購效益外，保瑞本業出貨穩定，加上加拿大廠與竹南廠陸續有新客戶加入，除了初期技轉與試產帶來營收貢獻外，將持續優化產品組合，擴大自有產品國際授權、經銷代理產品並在美國市場銷售，帶動 CDMO 訂單量提升。