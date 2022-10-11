9月機械出口值連兩月負成長 下半年新接單動能放緩

台灣機械工業公會今 (11) 日公布 9 月機械出口值 25.87 億美元，受全球景氣不佳影響，出口值連 2 個月負成長。機械公會指出，全年機械出口估仍將成長 5-10%，但下半年新訂單需求明顯不如上半年，恐影響明年上半年出口表現。

機械公會表示，目前美國大幅升息政策不變，俄烏戰爭也無停止跡象，受諸多國際不利經濟因素影響，下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡。

匯率方面，受美元持續升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率持續緩慢貶值，近日回貶至 31.7 元附近，今年累計貶幅達 14.4%。

不過，機械公會指出，鄰近國家日本貶幅更大，今年貶幅 26.3%，韓國也達 19%，對我國機械設備海外接單能力持續造成影響，為維持出口競爭力，新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶。

機械公會統計，目前主要機械設備出口項目如電子設備、檢量測設備與工具機等皆維持正成長，累計今年前三季台灣機械出口成長 10%，工具機設備出口也成長 13.3%，預估全年機械出口仍可維持 5-10% 正成長。

機械公會指出，9 月機械出口值僅 25.87 億美元，月減 11%，年減 3.8%。其中電子設備與檢量測設備仍為我國機械出口前兩大。