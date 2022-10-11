星宇航空9月營收2.84億元年增2.7倍 11月起增班近5成

星宇航空 (2646-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 2.84 億元，月增 5%、年增 272%；累計前 9 月營收 13.94 億元，年增 150%，其中，第三季營收 7.61 億元，單季超越上半年，隨著客運需求回溫下，星宇預計 11 月航班數將再月增近 5 成。

星宇說明，雖然因 10 月 13 日起入境限制解除影響，9 月客運部份訂位轉至 10 月，但營收仍達 1.69 億元，月增 6%、年增 584%；累計客運前 9 月營收 7.34 億元，年增 217%。

貨運方面，雖然受到市場艙位供給增加、運價預期將逐漸恢復至疫情前水準，但在 A330 廣體機加入下，貨運 9 月營收 1.03 億元，月增 4%，年增 174%；累計前 9 月 5.78 億元，年增 116%。

星宇表示，隨著國內 10 月 13 日起入境「0+7」免隔離，並取消限團令，放寬每週入境人數等措施，客運旅遊需求回溫，也將於 10 月 28 日將增闢旅遊航點日本沖繩、札幌及復飛越南峴港航線；11 月除了馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉航線營運每週 3 班外，其餘各航點預計穩定增加至每日 1 班，整體航班數月增近 5 成。

機隊方面，星宇 9 月再引進兩架新機，機隊規模已達 10 架 A321neo 及 4 架 A330neo，今年底前預計再交付 3 架 A321neo 及 2 架 A350 廣體客機，隨著廣體機運力增加，將可依市場需求增加派遣彈性。