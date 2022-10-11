〈陸港盤後〉A股跌破3,000點大關後 止跌回升

中國滬指周一（10 日）跌破 3,000 點大關後，周二回神，A 股三大指數齊揚。分析師表示，很多產業的本益比已接近歷史低點，且中國的貨幣政策未顯現緊縮跡象，甚至可能擴大寬鬆。

滬指周二收盤漲 0.19% 報 2,979.79 點，深成指漲 0.53% 報 10,577.81 點，創業板指大漲 1.15% 報 2,261.89 點；兩市成交額合計人民幣 5,638 億元，「北向資金」淨流出 12.44 億元。

電力、汽車、有色、化工、券商等類股走高，旅遊、地產、半導體、醫藥、保險、釀酒等族群均走低。

香港恒生指數收盤重摔 2.23%，恒生科技指數驟跌 3.55%。

中國十一長假後，滬指首日重挫 1.66%，摜破 3,000 點關卡，下探至五個月低點，凸顯美國政府擴大半導體輸中限令衝擊。

不過，分析師預料 10 月 A 股市場將稍獲喘息。中航信托宏觀策略總監吳照銀說：「截至目前，中國貨幣政策沒有收緊的跡象，未來甚至可能進一步放鬆，比如再下調政策利率 5 BP。在政策收緊前，A 股將持續受益。」

吳照銀表示，10 月又是美國聯準會（Fed）升息「空窗期」，全球資本市場將暫時擺脫升息困擾，迎來難得喘息機會。

就本益比而言，摩根士丹利華鑫基金說，目前滬指為 11.8 倍，很多產業已接近歷史低點，優質公司吸引力較強。滬深 300 與上證 50 指數均跌至今年來新低。

華鑫基金認為，現金流明確者仍是投資選項之一，例如高股息標的，部分公用事業和能源類股可望持續繳出亮麗成績。另外，受益於政策扶持與景氣較旺的新能源（儲能、光電等）、軍工等高階製造和科技族群，投資人仍可列為中期配置。