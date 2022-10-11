〈台股盤後〉半導體族群成重災區 帶量狂殺近600點

美對中祭更嚴格晶片管制，美股連兩日下挫，台股今 (11) 日股匯雙殺，台積電爆量重挫領跌電子權值股，半導體族群狂殺，指數終場狂瀉 596.25 點，收在 13106.03 點，創 23 個月以來新低，險守 13100 點，成交值放大至 2177.6 億元。

電子三雄方面，台積電遭賣壓空襲，爆量重挫 8.33%，收 401.5 元，險守 400 元整數關卡。鴻海大跌超過 3.2%，聯發科跌幅也超過 2%。

半導體族群成重災區，晶圓代工廠世界先進暴跌 8%，聯電、力積電重挫 6%；矽晶圓族群同步遭賣壓空襲，環球晶暴跌近 9%，台勝科大跌逾 7%，合晶跌逾半根停板。

IC 設計族群慘遭摜殺，威盛、創意、力旺、金麗科落入跌停，合邦、迅杰、鈺創、亞信、茂達跌幅都超過 8%。

面板雙虎友達、群創配合現金減資，新股今日掛牌上市交易，市場看好隨著供應商擴大減產，電視面板價格最快第四季就可望止跌，雙虎股價逆勢勁揚，群創加足馬力狂飆 9%，友達則大漲超過 3%。

工具機廠協易機 9 月營收月增近 5 成，激勵股價叩關漲停，帶動部分工具機族群跟進走強，亞崴也大漲 6%，程泰同步收紅。

法人指出，台股尚未看到觸底跡象，短線仍有回測前低可能，建議投資人減碼操作，少量逢低布局。

