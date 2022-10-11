VMware高層異動 陳學智升任全球副總裁、大中華區總裁

軟體服務公司 VMware(VMW-US) 今 (11) 日宣布高層人事異動，台灣區總經理陳學智 (Barry Chen) 即日起升任為全球副總裁、大中華區總裁，未來將進一步全權負責 VMware 在中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區業務發展。

VMware 表示，陳學智擔任 VMware 台灣地區總經理超過 10 年，在其領導下，台灣地區業務實現數倍增長，此前，他也曾在華東、華中、台灣地區和韓國擔任多個網路和軟體公司資深領導人職務，負責領導大中華及亞洲地區的通路、開發者聯盟、服務等領域業務。

陳學智也曾擔任台灣 Linux 促進會副主席，現任台灣雲端物聯網產業協會理事。

VMware 說，陳學智擁有美國德州農工大學電腦科學碩士學位，並完成美國哈佛商學院企業領導人管理課程，他擁有超過 25 年的 IT 經驗，在企業和消費市場均擁有豐富的 IT 行業經驗，並擅長為本土企業數位化轉型提供專業建議和幫助。

VMware 資深副總裁暨亞太和日本地區總經理 Sylvain Cazard 表示，VMware 是多雲領導者，並與大中華區主要雲端服務提供者建立合作關係，很高興陳學智能成為大中華區新任領導者，陳學智則指出，希望未來進一步延續並擴展與本地客戶及合作夥伴的緊密合作關系，與客戶共同開拓數位經濟的新藍海。