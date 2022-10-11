〈貴金屬盤後〉黃金下挫2% 市場預估美國核心通膨增溫並推升美元 

黃金和白銀期貨周一 (10 日) 雙雙收低，回吐連兩周周線收高的部分漲幅，反映投資人正在美國本周公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 之前，押注美元將繼續走強。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 34.10 美元或 2%，報每盎司 1675.20 美元，是 10 月迄今最低收盤價。

交易員預估，美國本周四公布的核心通膨率可能升溫，加重美國聯準會 (Fed) 繼續激進升息的壓力，11 月可能再次升息 3 碼 (75 個基點)。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowlling 說：「黃金的展望仍不脫各國央行透過升息、以讓通膨朝目標前進的大方向之下。這些升息的影響降低持有黃金的魅力，因為和債券等其他因孳息而更有吸引力資產相比，持有黃金是不孳息的。」

FactSet 訪調的分析師預估，9 月 CPI 年增率將從上月的 8.3% 下降至 8.1%，但月增率從 0.1% 攀升至 0.2%。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說表示，黃金下跌也和美元狂飆、對放慢貨幣緊縮步調的信心下滑有關。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格。

在地緣政治緊張以及對美企財報的擔憂下，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周一上漲 0.2% 至 113.04。

美債市場周一適逢哥倫布日，休市一天。

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