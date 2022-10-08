〈貴金屬盤後〉非農鞏固升息預期 黃金下挫 但周線連兩周收紅

〈貴金屬盤後〉非農鞏固Fed升息3碼預期 黃金、白銀下挫 但周線連兩周收紅 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉非農鞏固Fed升息3碼預期 黃金、白銀下挫 但周線連兩周收紅 (圖:AFP)

黃金白銀期貨周五 (7 日) 下跌，因美國 9 月非農報告顯示通膨仍在上揚，但兩者周線雙雙收高。

  • 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 11.50 美元或 0.7%，報每盎司 1709.30 美元。但本周周線仍收高，共上漲 2.2%。

美國周五公布，9 月非農就業人口新增 26.3 萬，雖然是去年 4 月來最小增幅，但仍保持在相對強勁的水準。

Wolfpack 資本投資長 Jeff Wright 說，市場原本預估的新增人數介於 24.8 萬人至 27.5 萬人，因此在部分人士看來，9 月非農優於市場預期，讓黃金承受賣壓。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 也說，報告細節顯示，勞動力市場可能比表現上的數據更強勁，讓聯準會 (Fed) 有更多空間持續升息，而不必擔心會打擊到經濟。

Wyckoff 表示，這份報告展現「美國經濟還不到大步邁向衰退的良好內在」，舉例來說，失業率報 3.5%。

Wright 指出，報告的另一個亮點是每小時工資年增 5%，對黃金來說，這份報告指向通膨。因此，Fed 11 月可能再次升息 3 碼 (75 個基點)，短期內沒有放緩腳步的跡象。

非農公布後，美元和美債殖利率雙雙上揚，打壓黃金。ICEICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 112.57。美國 10 年期公債殖利率周四上揚 4.5 個基點至 3.867%。

美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格。殖利率攀升，則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加。

Wright 說，拜部分避險買盤隻次，黃金期貨本周仍收紅，但這無法形成趨勢，他認為，目前金價投資環境仍偏負面，在利率上升的背景下，從基本面找不到買進的理由。

Comex 金屬商品交易
  • 12 月交割的白銀期貨下跌 41 美分或 2%，報每盎司 20.255 美元，本州共上漲 6.4%。
  • 12 月交割的銅期貨下滑 6 美分或 1.7%，報每磅 3.3865 美元。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 3.90 美元或 0.4%，收每盎司 917.90 美元，本州共上漲 6.8%。
  • 12 月交割的鈀金期貨下跌 84.2 美元或 3.7%，收每盎司 2191.30 美元，本周上漲 0.4%。

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