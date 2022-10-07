海空運需求同弱 台驊9月營收16.12億元 寫22個月低點

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收，受到海空運需求同步下滑影響，月營收 16.12 億元，月減 19.2%、年減 60.7%，來到 22 個月低點；第三季營收 58.46 億元，季減 27%、年減 47.6%，也是 7 季低點；累計前 9 月營收 239.95 億元，年減 3.72%，則是今年來累計營收首見衰退。

台驊表示，全球市場需求受到通膨及升息影響，9 月海運及空運市場需求皆較 8 月份下滑；累計前 9 月來看，海運業務年減 2.71%、空運業務年減 13.41%、鐵路業務年減 11.88%、內貿物流年增 19.3%。

貨櫃海運市況方面，台驊說明，9 月市場貨運量疲軟、港口擁堵有所緩解以及市場負面情緒加劇的背景下，近幾周現貨運價下降速度加快，尤其美西航線較月初大幅下跌 40%，整體 SCFI 運價指數已從年初最高點 5109 跌至 9 月底來到 1922，跌幅達 62%。

由於全球通膨高漲及貨幣緊縮政策的施行，加上俄烏戰爭未平息持續影響能源價格維持高點，導致消費市場需求疲弱，航運市場旺季不旺，三大聯盟已採取積極措施重新平衡其運力，利用空白航班策略來減少艙位供給壓力。

根據航運諮詢機構 Drewry 的統計，三大航運聯盟預計將縮減跨太平洋、大西洋、歐洲、地中海等遠程航線，在第 40 週到 44 週間，計劃的 738 航次中宣布取消 118 次航行，取消率 16%。

此外，近期運價已跌破部分航商成本，許多中小規模的貨櫃航商退出美西市場，若第四季歐美感恩節、聖誕節等消費旺季，庫存能有效去化，而後在亞洲地區農曆年前拉貨效應下，台驊認為，運價有機會止跌回穩。

空運同步受到市場需求減緩及運價下跌影響，不過，第四季進入電商消費旺季，未來將端看蘋果發表新機並搭配購物節慶的銷售概況，能否帶動整體消費性電子產品的市場需求，為空運添增急單的動能。

中歐班列部分，台驊表示，自疫情以來，國際海運及空運艙位短缺，許多客戶轉向中歐班列運輸模式，同時在國際油價大漲的環境下，深入內陸的運輸也為客戶節省很多卡車運輸費用。根據大陸國鐵集團數據，中歐班列今年前 8 月累計開行 1.06 萬列，年增 6%，載運量及運價維持上漲趨勢。