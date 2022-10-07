正文Q3營收睽違10年衝破70億元 啟碁前三季逼近去年全年

網通廠啟碁 (6285-TW)、正文 (4906-TW) 今 (7) 日公布營收，兩家 9 月、第三季營收創新高，其中，正文光纖設備接單進補，第三季營收 77 億元，單季營收睽違 10 年首破 70 億元，啟碁前三季營收逼近去年全年，今年營收可望創新高。
正文 9 月營收 27.5 億元，月增 3.6%、年增 54.5%，第三季季增 18.6%、年增 39.1%，累計前三季營收 193.7 億元，年增 11.7%。
展望後市，公司指出，目前訂單動能相當強勁，能見度已達明年上半年，越南廠產能持續提升、料況趨穩，第四季營運看增。
啟碁受惠缺料緩解帶動出貨，9 月營收 97.48 億元，月增 14.1%、年增 68.8%，第三季營收 265.3 億元，季增 31.5%、年增 53%，累計前三季營收 661.6 億元，年增 37.3%，逼近去年全年營收水準。
網通廠常珵 (8097-TW) 同樣受惠光纖需求帶動，營運也強勁，9 月營收 2.06 億元，月增 6.52%、年增 722.5%，重回 2 億元關卡，第三季營收 5.57 億元，季減 14.4%、年增 436.4%，累計前三季營收 13.69 億元，年增 510%。
無線通訊模組廠正基 (6546-TW) 適逢歐美客戶暑休、缺料影響出貨遞延，9 月營收 2.69 億元，月減 3.9%、年減 11.3%，第三季營收 8.79 億元，季減 16.9%、年減 8.2%，累計前三季營收 29.94 億元，年增 26.9%。