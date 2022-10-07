專家：Fed是會犯錯的 投資人應與其抗爭

投資顧問公司 Alvine Capital 主席 Stephen Isaacs 表示，投資人應該要思考是否要與聯準會 (Fed) 對抗，人們的投資決策並不一定要與 Fed 的行動保持一致，因為 Fed 是會犯錯的，並且基本上已經錯誤了 2 年。

Isaacs 說道：「我們必須問自己的問題是，應該與 Fed 對抗嗎，因為 Fed 是會犯錯的。」如今美國正經歷通膨標升和美元走強，全球市場都在觀望 Fed 下一步的行動。

Isaacs 表示，如果經濟數據真的發生變化，經濟和信貸狀況開始真正萎縮，那麼 Fed 將有很大機率大舉轉向。考量到高利率已經存在了一段時間，政策轉向將對資產價格產生非常巨大的影響。

不過，Isaacs 也說，美國經濟目前還沒有走出困境，未來幾個月將會出現更多困難的情況。

Isaacs 指出：「我相信到那時候可能會發生信貸危機。這就是我真正在尋找的時機點，我認為投資人應該在那個時候再度投入市場積累資產。」

安聯 (Allianz SE) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 則是向任何希望 Fed 和其他央行停止升息的人發出警告，表示只有在經濟或是金融市場發生意外時，才會出現貨幣政策轉向。

事實證明，全球仍普遍存在通膨問題，因此 Fed 和其他央行別無選擇，只能繼續堅持升息計畫。他說：「在我們邁向一個有央行說可以改變通膨目標的世界之前，必須承擔更多痛苦。雖然改變通膨目標是有正當理由的，但也會重重打擊央行的公信力。」