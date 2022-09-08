家登8月營收4億元 較去年倍增創同期新高

家登 (3680-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 4 億元，月增 25.98%，年增 102.24%，累計前 8 月營收 28.09 億元，年增 67.23%；家登指出，受惠光罩與晶圓載具出貨暢旺，8 月半導體本業年增高達 119%，合併營收則創同期高，並寫歷史第四高。

家登表示，公司產品持續精進、產能也跟著擴充，在手訂單不斷增加，推升今年營收顯著成長，看好下半年旺季表現。

家登看好，第三季先進製程相關產品線將穩健成長，光罩載具 EUV POD 搭配 12 吋 FOUP(晶圓載具) 打進全球供應鏈，有效彌補出售汽車事業的營收缺口，營收不減反增，且隨著經濟規模擴大，獲利可望同步走揚。

另外，家登也與多家業者合作，包含材料、設備、系統與微塵污染防治廠，借助彼此長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，佈局未來十年產能，為客戶長期策略夥伴。

2022 SEMICON TAIWAN 也將在 9 月 14 至 16 日舉辦，家登預期將展示先進製程發展成果，從半導體材料、載具、設備到精密檢測，並與設備大廠迅得 (6438-TW) 聯展，體現智慧製造功能，發展兼具品質與優勢的解決方案。