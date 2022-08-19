中國軍演施壓 美國商會：近半數美企預料今明兩年在台營運受擾

台灣美國商會最新調查顯示，近四分之三的在台美國公司認為，中國軍事演習沒有對在台灣的營運造成影響，但展望未來，仍有近半數美國公司預料，中國增加軍演將在今、明兩年影響在台業務。

根據美國商會對 126 家美國企業進行的調查，有 77% 的公司表示，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台後所引發的大規模軍演，並沒有對他們的業務產生重大影響，僅 17% 的受訪企業表示，演習導致他們遭遇商品供應延遲，或是運輸、保險成本增加等情況。

此外，這 17% 認為業務受到干擾的受訪企業中，將近一半表示，影響多半來自海外辦公室對政策變化的擔憂。

裴洛西本月初結束訪台行程後，中國連日於台海周邊海空域舉行軍演，向美國表達嚴重抗議，並對部分台灣進口產品祭出禁令，但目前影響相對有限。

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿 Daniel Kritenbrink 周四 (18 日) 表示，這些行動是中國對台灣施壓的一部分， 預計中國在未來幾周或幾個月內仍將繼續施壓。

展望未來，46% 的受訪企業預測在台業務將在今明年受到中國軍演影響，剩餘 54% 公司認為，在台灣的營運不一定或是不會受影響。

此外，調查中的受訪企業對於中國未來兩年擴大對台行動，並沒有感到非常擔憂。按 1-5 分的評斷標準來看，平均擔憂程度只有 2.8。

台海局勢升溫之際，美國和台灣政府周四同步宣布，正式啟動 21 世紀貿易倡議談判。台灣美國商會主席魏立安 (Andrew Wylegala) 表示，最近幾周的事態發展凸顯出透過強化經濟合作和整合來加強台灣韌性的重要度，以及台美經濟關係也是國際安全問題的關鍵事實。