貨櫃船成中國出口爆款 交船期排到2026年

裝載著出口貨物的貨櫃船船體，成為中國出口爆款之一，且交船周期已排到 2026 年。

經濟參考報報導，在上海一家造船廠，貨櫃船訂單交船周期已排到 2026 年。在船塢兩側，還有專門放置分段的堆場，放置 400 多個船體分段。

全廠有五種船型，18 艘船同步建造，碼頭上一艘承載量超過 24,000 只貨櫃的貨櫃船，進入碼頭設備調試階段，相當於房子已結頂，進入裝修環節。

船塢中另外一艘超大型貨櫃船的主船體，也已經成形，現在工作人員正在安裝用來固定貨櫃的綁紮橋。

工程師表示，造船就像搭積木，設計人員會將整個船舶分割成成千上萬個分段，先造分段，再組合拼裝，船塢就是專門用來搭建船舶的作業平台。

船體分段是由一塊塊鋼板焊接而成，在鋼板加工車間，切割和焊接生產線一片繁忙。去年年產分段物量達到 26 萬噸，今年復工復產以來，分段物量屢創新高，預計全年可達 30 萬噸。

一艘運輸量 24,000 只貨櫃的貨櫃船，投鋼量就超過 5 萬噸。為此企業投入多台自動焊接機器人，加快生產腳步。

數據顯示，頭八個月中國造船完工量為 2,394 萬載重噸，占世界市場的比率為 45.4%，新接訂單量達 2,805 萬載重噸，占全球市場的比重為 50.6%。兩大指標均位居世界第一。