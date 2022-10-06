〈貴金屬盤後〉9月小非農重啟美元、美債殖利率升勢 金價收黑

黃金和白銀期貨周三 (5 日) 雙雙下跌，投資人等待本周五的非農報告之際，美國周三公布的小非農數據堅實，帶動美元勁揚、美債殖利率反彈，使貴金屬受到打壓。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 9.70 美元或 0.6%，報每盎司 1720.80 美元，從前日的約 9 月 12 日以來最高價下跌。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Megar 說：「美元和殖利率重整旗鼓，因此前幾天大幅上漲的黃金，現在拉回了。」

美元兌主要貨幣周三升值逾 1%，10 年期美債殖利率躍升 15 個基點至 3.769%。

美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格，殖利率上升則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加，因此打壓金價。

有「小非農」之稱的 ADP 就業人口在 9 月新增 20.8 萬人，高於市場預期，顯示民間部門對勞工的需求仍強，聯準會 (Fed) 仍有升息空間。

美國同日公布的 9 月 ISM 非製造業指數雖然下跌至 56.7，但仍遠高於景氣榮枯線 50，代表服務業穩定成長、就業增溫，經濟保持擴張。

市場如今焦點轉向周五的 9 月非農就業報告。如果數據優於市場預期，黃金可能遭到拋售。

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