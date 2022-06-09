今年市場不確定性高 華通聚焦開發軟板、低軌衛星應用

PCB 廠華通 (2313-TW) 第二季營收可望改寫同期新高，全年還將規劃高達 90 億元資本支出提升技術層次，董事長江培琨今 (9) 日在股東會指出，今年市場不確定性因素高，將聚焦開發軟板以及低軌衛星、穿戴與新能源領域應用。

華通去年營收創新高，每股純益達 4.31 元，江培琨指出，這幾年來華通可以持續成長，主要是因公司競爭力提升，而今年，國際情勢動盪，地緣政治衝突、原物料漲價、通膨、美國升息、縮表等事件，加上台灣有疫情擴散、大陸地區清零、封城政策等對人流物流干擾，造成市場不確定性增加。

江培琨指出，華通 2022 年會更聚焦在包括低軌衛星通訊產品等應用，並力求提高全球市占率，低軌道衛星部分華通做的相當不錯，目前天上近 3000 顆衛星以及地面數十萬台接收設備用 PCB，都是來自華通生產。

江培琨指出，華通會迎合市場的需求，致力關注 AR/VR 頭盔、眼鏡等穿戴式產品、新能源車所用的車載、ADAS 相關 PCB，以及未來 IC 產業會用到很多 SIP 的 PCB。

此外，高速運算晶片也會用到很多跟主板之間的連接板等各種類型的卡板，同時，HDI 部分也會持續擴充，持續處於業界中技術和產能的領先地位，這兩年擴充的重慶二廠完成建設投入量產，多元化市場布局效益顯現。