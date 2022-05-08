材料-KY初估首季獲利創新高 EPS6.5元賺贏去年全年

材料 - KY(4763-TW) 第一季在營收 8.04 億元創新高加持下，加上有山東濟陽廠區的獲徵收款入帳，估單季稅後純益 3.8 億元，創新高賺贏 2021 年一整年，每股純益 6.5 元；材料 - KY 今年除持續規劃擴產，也計畫來台設立研發中心，鎖定開發可分解材料。

材料 - KY 2022 年第一季營收 8.04 億元，季增 4.45%，年增 27.3%，法人估，首季雖有包括燃料、水電價格走揚墊高生產成本，但產品受惠需求轉強帶動價格上揚，本業單季稅後純益可望達 8600 萬元，每股純益 1.5 元。

材料 - KY 首季還有山東濟陽的青寧工業園 1.43 萬坪獲徵收款項入帳，材料 - KY 預估，這筆交易獲利人民幣 6796 萬元 (約新台幣 2.94 億元)，貢獻每股純益 5 元水準，估計 2022 年第一季稅後純益 3.8 億元，每股純益將達 6.5 元，超越 2021 年全年的每股純益 6.23 元。

材料 - KY 4 月營收以 3.37 億元再改寫歷史新高，月增 0.2%，年增 50.93%，累計前 4 月營收 11.41 億元，年增 33.48%。材料 - KY 已完成 4000 噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，且眼鏡用塑料級醋片需求強勁、上游自產醋酐開始批量出貨，推升 4 月營收向上。再者，材料 - KY 的絲束主要外銷，而眼鏡用塑料級醋片需求在華南，未受這一波大陸防疫封城的影響產銷。