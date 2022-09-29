宏碁電競桌機報捷 前8月奪義、法市占冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (29) 日表示，根據市調機構 GFK 資料顯示，宏碁電競桌機累計今年前 8 月在義大利、法國兩地，分別以 37%、22% 市占率成為當地市場第一，此外，宏碁電競桌機前 8 月在哈薩克也拿下 28% 市占率，位居領先地位。

宏碁表示，旗下電競產品在歐洲締造佳績，除北歐四國表現亮眼外，在義大利、法國也交出漂亮成績單，凸顯旗下電競桌機主打高效能、獨家散熱技術，電競品牌 Predator 也為玩家設計效能、配置，可望坐穩在電競領域的地位。

因應英特爾 (INTC-US) 新品發表，宏碁昨日也宣布推出全新搭載英特爾第 13 代 Intel Core 處理器的 Predator Orion 7000 系列電競桌機，最高階可搭載 Intel Core i9-13900K 桌上型電腦處理器，並配置輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 3090 系列顯示卡、最高搭配 64 GB DDR5-4000 記憶體。

營運方面，宏碁說，面對產業逆風，將持續透過建立多重事業成長引擎來強化營運韌性，8 月非 PC、顯示器事業營收占比達整體營收約 24.7%，可望抵禦部分個人電腦、顯示器壓力，並力拚年底前將庫存水位持續降低至健康水位。