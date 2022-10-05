全球航商最新運力排行榜揭曉 長榮位居第六

全球航商最新運力排行榜揭曉，前十名保持不變，長榮海運 (2603-TW) 與陽明海運 (2609-TW) 分別位居第六、第九名，中聯航運首度擠進前 20 名，全球航商總運力增至 2,604.4 萬 TEU（20 呎櫃）。

海運研究機構 Alphaliner 最新運力數據顯示，截至周二（4 日），全球貨櫃船總數為 6,463 艘，總運力增至 2,604.4 萬 TEU，折合 3.1 億載重噸。

全球船商運力前三名依然是地中海航運（MSC）（450.1626 萬 TEU）、馬士基（Maersk）（426.3788 萬 TEU）、達飛（CMA CGM）（333.4615 萬 TEU）。

排行榜第四至第十名分別是：中遠海運、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、長榮海運、ONE、韓新海運、陽明海運、以星（ZIM）。全球前十大航商總運力達到 2,189.03 萬 TEU，占全球前 100 大貨櫃船公司運力的比率達到 86.3%。

中聯航運首次躋身全球前 20 大航商榜單，名列第 20 名，運力為 90,900 TEU，船舶共計 35 艘，自有船舶占 8 艘，租賃船舶 27 艘。在前 100 大航商中，中國有 12 家上榜。