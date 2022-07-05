南韓通膨飆上24年新高 下周央行可能升2碼

南韓 6 月通膨率為 6%，寫下 1998 年 11 月以來最大升幅，再次超過預期，這意味央行下周升息 2 碼（50 個基點）的機率升高。

南韓統計廳周二（5 日）宣布，6 月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升 6%，為 24 年來最大升幅，且增幅大於 5 月的 5.4%、經濟學家原估的 5.9%。

央行表示，在可預見的未來，通膨可能仍偏高，原因是高油價、消費者需求升溫、天然氣和電力漲價。南韓 7 月 1 日起調高電價與天然氣價格。

物價快速上揚，成為南韓央行等全球決策官員今年最擔心的問題。外界預期南韓央行下周將升息 2 碼，以減輕通膨壓力。自去年 8 月以來，南韓央行已五度升息，每次都升 1 碼。

美國聯準會（Fed）加速緊縮，是南韓難以遏制 CPI 的另一個因素，因為其令韓元承壓，導致南韓進口物價上漲。Fed 正考慮是否在本月稍晚再次升息 3 碼，以遏制已處於 40 年高峰的通膨。

南韓央行周二說，6 月連續第四個月賣出外匯存底，以「減緩匯市波動」，這是央行干預匯市時使用的措辭。

南韓財政部長秋慶鎬與央行總裁李昌鏞周一舉行會議，同意加強合作，以因應不斷上升的經濟風險。

財政部發布的聲明顯示，兩人同意在國內外利率上升的背景下，「預先」採取行動，防範宏觀經濟風險。他們並預料「複雜經濟危機形勢」將持續相當長的一段時間。