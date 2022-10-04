森崴旗下富威電力 與銀行團簽50MW最大單一儲能聯貸案

森崴能源 (6806-TW) 子公司富威電力與王道銀行 (2897-TW) 及中華票券公司 (2820-TW)、安泰銀行 (2849-TW)，簽訂總金額 17.5 億元的 50MW 大型儲能案場聯貸案，創目前最大單一 50MW 大型儲能案場的融資案，也是王道銀行統籌主辦的首宗綠色儲能聯貸案。

森崴能源子公司富威電力今年 5 月完成首座 7MW 儲能案場，8 月正式加入台電調頻備轉輔助服務 (AFC) 後，進一步擴大選定宜蘭投資興建 50MW 大型儲能案場，再創國內 50MW 最大單一儲能案場，預計本月動工、2023 年完工上線。

富威電力以綠電銷售及能源整合為主，先後與國內 30 多家企業簽訂綠電轉供合約，轉供綠電據點已突破 100 處，為目前國內綠電轉供據點最多的綠電媒合平台，近期更積極布局儲能系統的投資興建，提供台電 AFC 服務，補強國內電力的穩定性，並為母公司森崴能源挹注獲利。

森崴能源總經理、同時也是富威電力董事長胡惠森指出，森崴能源是國內第一家上市的專業能源服務公司，也是本土第一家離岸風電 EPC 統包公司。先後開發太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠，近期積極投入儲能、氫能燃料電池等各式綠色能源開發。