〈森崴法說〉旗下九崴與中興工程顧問社 共同投入碳封存技術開發

森崴能源 (6806-TW) 今 (25) 日召開法說，同時宣布旗下九崴電力與中興工程顧問社研究團隊，簽訂「碳封存技術合作協議」，將規劃九崴南科天然氣電廠減碳發展策略；總經理胡惠森表示，若該技術成功，就能替全台燃煤電廠減碳。

胡惠森指出，2050 年淨零碳排已列國家減碳目標，而燃氣電廠導入二氧化碳捕獲與封存技術 (CCS)，已成為國家政策，並符合當前國際共識。

胡惠森指出，許多高科技廠都與森崴接洽，看能不能將天然氣電廠發電電力直接轉供，就能減碳；若碳封存技術開發成功，全台灣燃煤電廠都能採用碳封存，但前提是電廠下方的地質條件要符合需求，目前針對這部分正積極進行中。



九崴電力南科電廠採用最先進高效率天然氣複循環發電機組，其排碳係數約 0.355 公斤 CO2e / 度，較現有燃煤發電機組減少近 5 成，並投入碳封存技術研究。

胡惠森表示，九崴電力南科電廠第一期預計開發 60 萬瓩 (600MW)，投資金額估新台幣 200 億元，第二、三期視燃料供給情形進行開發，三期預計裝置容量共 180 萬瓩。

胡惠森指出，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 光一個廠就需要 600MW 的電力，且還在持續擴廠中，未來電力需求吃緊，台電也預告 2025-2026 年，對天然氣電力採購裝置容量最高達 2970MW；隨著台積電設廠、台商鮭魚返鄉等，用電需求持續成長，再生能源間歇性發電，需要快速起停、穩定可靠的天然氣電廠配合。

胡惠森透露，台電今年 3 月已五度針對該燃氣發電案招標，但第二至五次因投標商價格均未進底價而廢標，9 月將會繼續投標。



二氧化碳捕獲與封存 (CCS) 主要是將化石燃料轉化為能源的過程中，將排放的二氧化碳捕捉下來並注入地底合適的鹽水層中壓縮封存，使二氧化碳與大氣隔絕，有效減少大氣中的二氧化碳排放量。

