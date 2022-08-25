〈森崴法說〉太陽能、離岸風電統包雙箭齊發 今年營收持續向上

森崴能源 (6806-TW) 今 (25) 日召開法說，總經理胡惠森表示，台南七股太陽光電發電案場去年下半年起，陸續認列工程營收，今年以來，旗下富崴能源承攬台電二期離岸風電統包工程 (EPC) 合約，也加入貢獻營運。不過，上半年工程收入較多，下半年營收可能不如上半年，但全年還是會優於去年。

森崴能源承攬台電二期離岸風電統包工程 (EPC) 及五年運維合約，未來將依據後續台電風場完工比例，認列工程收入貢獻。胡惠森指出，風場 2021 年、2022 年以前置工程為主，2023 年進入安裝階段，預期營收認列將在 2024 年達高峰，2025 年完工，後續還有 5 年運維收入。

胡惠森指出，雖然近來原物料價格持續高漲，但與台電的合約是可依材料價格調整報價。他也透露，由於國內缺乏離岸風電大型工程船，目前正考慮採購，據目前評估，未來超過 9.5MW 的風機，該工程船都有載運能力。

除台電風場外，胡惠森透露，也正爭取 500MW 的離岸風場統包工程投標，已有許多開發商來接洽，可望對未來營運有正面助益。

森崴旗下富崴能源今年 4 月取得台東池上光電興建專案，裝置容量 5MW，預計年底併網；也跨足小水力發電，年發電量 3.3GWh，預計明年底併網發電；子公司浚喆的曾文水庫抽泥作業第三期正進行中；儲能業務 6 月得標宜蘭蘇東 50MW 專案，將於一年內完成建置。

森崴也將投資開發中部陸域風力發電場，總裝置容量 54.6MW，預計採用 13 組風機，部分已取得籌設許可，部分持續開發；也有南部地區光電用地正佈設中，預計開發容量 100MW，明年取得籌設許可。

此外，因應政府政策，森威能源 6 月也成立氫能源事業處，主要開發氫能技術及進行燃料電池研究，

胡惠森表示，目前已完成 101 個綠電轉供交易，已轉供群聯 (8299-TW)、南亞科 (2408-TW) 等多家科技廠與企業，未來發的電都會自己賣。

