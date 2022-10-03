NFT市場迎寒冬 第三季銷售額季減六成

加密數據網站 DappRadar 周一（3 日）公布的數據顯示，由於加密貨幣投資人正在為「加密貨幣寒冬」做準備，第三季「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）銷量大幅下滑，而且對該種高度投機的數位資產需求幾乎沒有恢復跡象。

DappRadar 表示，NFT 在 2022 年第三季的銷售額為 34 億美元，低於前季的 84 億美元，降幅為 60%，與今年第一季的市場高峰 125 億美元。另外根據 NonFungible.com 數據，每周 NFT 買家數量交今年 1 月底的高點下滑一半以上。

與此同時，藝術品市場密切追蹤的指標 Art Market Research 數據顯示，佳士得（Christie"s）、蘇富比（Sotheby"s）、富藝斯（Phillips）、邦瀚斯（Bonhams）等拍賣行今年迄今的 NFT 銷售總額為 840 萬英鎊（約 941 萬美元），遠低於去年同期的 1.27 億英鎊。

值得注意的是，最大 NFT 市場 OpenSea 的 9 月銷售額連續第五個月下滑，顯示 NFT 市場的冷卻速度一直在加速。

OpenSea 執行長 Devin Finzer 對此表示，數位資產處在宏觀經濟低迷與加密貨幣寒冬交會的環境中，雖然不清楚這樣的情形會持續多久，但這個低迷只是個打底階段，看好未來 NFT 長期市場並深信具發展潛力。同時他也補充說公司財務狀況良好。

NFT 是一種基於區塊鏈的資產，代表數位文件如圖像、影片或遊戲中的項目，去年 NFT 突然爆紅，幣圈投資人透過價格快速飆漲的 NFT 獲利，但 NFT 熱度已降溫，近幾個月銷量也跟著大幅下滑。

儘管新興的 NFT 市場在去年受惠加密貨幣價格上漲與投資人風險胃納大好，但隨著央行升息促使投資人拋售風險資產，過去火熱的狀況在今年急轉直下。根據 CoinGecko 數據，目前比特幣價格已跌至 1.9 萬美元左右，遠不及去年 11 月的 6.9 萬美元高峰。