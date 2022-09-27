英鎊急跌！李嘉誠旗下長和系股票同步重挫

英鎊匯價急跌，香港首富李嘉誠旗下長和系股票同步重挫，長實集團 (01113-HK) 股價周一（26 日）收盤重挫逾 8%，且放空部位激增，迫使長實緊急出手回購。

證券時報報導，港股長和系集體跳水，長實集團股價周一收盤重摔 8.63%，長和 (00001-HK) 大跌 5.83%，港燈 (02638-HK) 和長江基建集團 (01038-HK) 也分別跌 4.12% 和約 3%。

今年以來，英鎊兌美元匯率呈下跌趨勢，累計重貶 22.61%，周一盤中一度大跌 5%，下探至歷史新低 1.0327 美元。

鎖定長和系股票的市場放空部位大增。港交所的數據顯示，截至周一收盤，長實集團放空金額達 2.16 億港元，較上個交易日暴增 267.84%，較最近 30 個交易日均值激增 385.48%。在港股可放空股票中，放空金額排名第 13 位。

另外，長和放空金額為 8,771.69 萬港元，較上個交易日大增 586.62%，較最近 30 個交易日均值驟增 207.85%。

同日，長實集團發布公告，投入 2.12 億港元，回購 437.45 萬股股票，價格區間為每股 47.25-51.05 港元，斥資金額接近當日放空金額。統計數據顯示，自 8 月 5 日至 9 月 26 日，長實集團累計約回購 36 億股股票。