【袁志峰專欄】港股短線波動，長線吸引

今日推介 - 恒生國指 ETF(2828), 上日收市 $59.98

1) 股市前景

上周五港股繼續尋底，3 大股指盤中再創階段新低。9 月份，恒指及恒生科指跌 13.7% 及 19.3%，上証指數及深証成指跌 5.6% 及 8.8%，標指及納指跌 9.3% 及 10.5%；美元指數升 3.1%，人民幣兌美元跌 3.2%；美國 10 年期國債息率由 3.20% 急升至 3.83%；紐約期油跌 11.0%。美國激進加息、強美元引致人民幣貶值、俄烏局勢惡化及全球經濟衰退風險上升是引致金融市場波動的主因，此等因素將繼續影響港股四季度表現。

短線而言，上周五恒指 9 天相對強弱指數跌至 19，反映港股呈技術超賣，歷史數據也顯示 10 月份港股上升的概率較高。中國政府已開始積極處理房地產問題，包括降低按揭利率、指示國有銀行年底前增加 6000 億元人民幣貸款予房地產行業。中國 20 大會議將於月中召開，期待會後有正面的政策訊息，提振市場信心。中資企業三季度業績將於 10 月下旬公布，是港股能否反彈的催化劑之一。近期香港及澳門皆放寛防疫措施，估計年底前中國政府將調整其防疫政策，有助推動明年經濟復甦。

長線而言，筆者認為美元指數上升不具持續性，待其他發達經濟體相繼加息後將回歸均值。上周四有媒體報導中國人民銀行已作出干預準備，以穩定離岸人民幣滙率，從經濟層面分析，人民幣不存在大幅貶值的基礎。現時港股平均市盈率跌至 8.8 倍，估值處於歷史較低水平，應已反映經濟衰退因素，具有長線 (持有一年以上) 投資價值。

今天推介是恒生國企指數 ETF(2828) — (1) 上周五國企指數創近 14 年新低的 5914 點，9 月及今年以來分別跌 13.9% 及 28.2%，9 天相對強弱指數跌至 21 的技術超賣區。(2) 參考恒生指數服務公司數據，現時市盈率為 8.8 倍，股息率 4.1 厘，市淨率低於 1.0 倍，估值偏低。(3) 包含 50 隻成份股，有效分散風險，新經濟相關的科技股有 15 隻比重佔 40.2%，屬低估值及防守性的國有銀行、保險、石油及電訊股有 14 隻比重佔 37.1%，其餘 21 隻主要是食品、消費、醫藥、汽車及地產類股份比重佔 22.7%。(4) 今年起多間大型國企包括中國移動、中國電信、中海油及中國神華等都計劃增加派息比率，個别公司也有回購股份行動，反映國有企業已採取更積極的市值管理方案。(5) 長線吸納機會已現，建議買入，短線目標價 67.0 元，止損價 58.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指平開，早段曾漲 179 點，隨後倒跌 150 點至 17016 點，盤中再創 11 年新低，午後回穩，收報 17222 點，升 57 點或 0.3%。成交額按日減 7% 至 849 億元，9 月份日均成交額 928 億元。港股通南向資金暫停交易。全周計，恒指跌 4.0%。全月計，恒指跌 13.7%。

藍籌股 47 升 21 跌 5 持平。碧桂園 (2007) 及中國宏橋 (1378) 升逾 8% 及 4%，為升幅最大藍籌。石藥集團 (1093) 升 3%。建設銀行 (939)、工商銀行 (1398)、中國人壽 (2628)、中國平安 (2318)、滙豐 (5)、中石化 (386) 及銀河娛樂 (27) 升逾 2%。九龍倉置業 (1997) 及華潤置地 (1109) 升 2%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 跌逾 6% 及 4%，為表現最差藍籌。其次是海底撈 (6862)、比亞迪 (1211) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。美團 (3690) 及周大福 (1929) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.9%，收報 3450 點創新低，成份股 6 升 23 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 升逾 1%，騰訊 (700)、京東 (9618) 及百度 (9888) 跌逾 1%，美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 2%。蔚來 (9866) 跌逾 7%，為表現最差成份股。其次是理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 跌 4%。瑞聲科技 (2018) 跌 3%。閱文集團 (772)、金蝶國際 (268)、萬國數據 (9698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%。聯想 (992) 及明源雲 (909) 升逾 2% 及 1%，為升幅最大成份股。全周計，恒生科指跌 3.9%。全月計，恒生科指跌 19.3%。

板塊方面，内銀、内險、中資券商、教育、有色金屬、水泥及基建股跑赢大市，漲幅居前。中國太保 (2601)、中國財險 (2328) 及中金公司 (3908) 漲逾 2%。新東方 (9901)、中國東方教育 (667) 及中教控股 (839) 升 2%-3%。紫金礦業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 升逾 2%。中交建 (1800) 及中國鐵建 (1186) 升逾 2%。華潤水泥 (1313) 漲逾 4%。

電動車、軟件、手機零件、體育用品、餐飲及生物科技股逆市下跌。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌逾 20% 及 3%。百濟神州 (6160) 及信達生物 (1801) 跌逾 3% 及 2%。

周五上証指數平開，早段曾漲 0.4%，隨後倒跌 0.6%，午後弱勢震盪，收報 3024.39 點，跌 0.6%。深証成指跌 1.3%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交約 5600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元，創近 2 年新低。滬深股通北向交易轉淨賣出 13 億元，9 月淨賣出 112 億元，8 月淨買入 127 億元。全周計，上証指數跌 2.1%，深証成指跌 2.1%。全月計，上証指數跌 5.6%，深証成指跌 8.8%。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，自明日起，下調首套個人住房公積金貸款利率 0.15 個百分點，5 年以下 (含 5 年) 和 5 年以上利率分別調整為 2.6% 和 3.1%。(信報)

外電引述知情人士透露，監管機構要求國有大型銀行在今年最後 4 個月，合計對房地產領域的淨融資至少新增 6000 億元人民幣，以避免信用無序收縮、維護房地產市場的穩定健康發展。(信報)

國家統計局公布，9 月份製造業採購經理指數 (PMI) 升至 50.1，高於市場預期的 49.6，並較上月升 0.7 個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，創 3 個月來高位。另外，9 月財新中國製造業 PMI，錄得 48.1，較 8 月下降 1.4 個百分點，為 5 個月以來最低。(信報)

香港政府統計處公布，8 月的零售業總銷貨價值的臨時估計為 286 億元，按年微跌 0.1%，遜於市場預期升 2.7%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年跌 2.9%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，澳門 9 月份博彩收入 29.62 億澳門元，按年下降 49.6%。今年首 9 個月，博彩收入 318.19 億澳門元，按年跌 53.1%。(信報)

美國 8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.3%，預期為漲 0.1%；按年上升 6.2%，預期為漲 6%。核心 PCE 物價指數按月上升 0.6%，預期為漲 0.5%；按年升 4.9%，預期為漲 4.7%。(信報)

歐盟統計局公布，歐羅區 9 月消費物價調和指數 (HICP) 初值按年上升 10%，創紀錄新高，預期為漲 9.7%。期內，歐羅區扣除食品和能源的 HICP 初值按年上升 6.1%，預期為漲 5.6%。(信報)



4) 個股訊息

新世界發展 (17) 公布，截至今年 6 月底止，全年盈利 12.49 億元，按年增長 8.5%，每股盈利 0.5 元，派末期息每股 1.5 元。期內，收入 682.13 億元，按年跌 0.03%。(信報)

深圳國際 (152) 與深圳高速公路 (548) 聯合公布，深高速已被選定為機荷高速改擴建項目的社會資本方。深高速將於機荷高速改擴建項目中投資約 129.87 億元人民幣。(信報)



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