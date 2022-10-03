〈財委會質詢〉限空令做半套 黃天牧：非到必要不用極端措施

金管會兩大救市措施今 (3) 日上路，主委黃天牧表示，此次措施主要是表達政府關切股市、有意穩定股市的態度，未來還有措施繼續護盤，希望投資人「對台股有信心、能夠多投資一點」。至於尚未祭出平盤下放空措施，是因大環境變化還在進行中，非到必要不用極端措施。

金管會上週五臨時宣布限空令上路，降低借券賣出成數、提高融券成本，黃天牧表示，台股今年至今已跌超過 20%，跌幅雖非全球最深，但對投資人來說，這時點上必須要再穩下來，表達政府對股市關切的態度，讓投資人對這市場有信心。

黃天牧進一步指出，台股基本面相對好，但面臨美國聯準會已經升息 12 碼，還會持續升息到年底，這樣比較波動局面，讓外資持續撤出，即便外資撤離，國內還有 2000 多億元內資交易量，可以支撐市場。

立委林德福詢問，金管會這次沒有直接祭出「禁止盤下空」，是否因為認為目前國際變數尚未結束，對此，黃天牧說，整個變化還在過程中，金管會仍持續盤點可以用的措施，非到必要不用極端措施，我們做任何措施都很審慎和穩健。

立委賴士葆則說，台股跌成這樣連國安基金也沒輒，黃天牧過去常提「遛狗理論」，但很多投資人相信後再進場，但狗遛出去不回來。對此，黃天牧回應仍堅持「基本面很重要，只是時間的問題。」。

所謂「遛狗理論」是德國證券教父科斯托蘭尼（Kostolany）提出，他把主人比喻成總體經濟或企業的基本面，小狗喻成股市或公司股價，主人在遛狗時，狗會走在主人前面或後面，就像股價有時大漲或大跌，但長期來看，最終還是要回歸基本面，也就是回到主人的身邊。