俄羅斯股市大跌逾7% 克宮可能管制邊境

俄羅斯股市周一（26 日）盤中大跌逾 7%，由於俄國民眾猜測克里姆林宮可能禁止符合動員令條件的男性離境，引發俄羅斯男性及其家人湧至邊境。

俄羅斯 RTS 指數周一盤中重挫 7.26% 至 1,058.90 點，MOEX 指數也重摔 7.19% 至 1,939.65 點。

目擊者表示，莫斯科主要機場和通往哈薩克、喬治亞的陸路口岸排起長達數小時的隊伍，原因是媒體報導，符合徵召的民眾，最快本周會被禁止出境。

俄羅斯總統普丁上周發布局部動員令，要調動更多人投入烏克蘭戰場，但徵召令卻誤發給學生、年長者或病患，引發眾怒。

在國防部的保證未能安撫民眾後，普丁在上周六晚間下令豁免公立職業學校和大學部分學生。下議院議長 Vyacheslav Volodin 周日承諾對收到的每項投訴，將採取「個案」方式處理，並重申一些地區州長的保證。

不過，為徵召案件提供諮詢的俄國律師 Pavel Chikov，周日在社交平台 Telegram 上表示，聯邦安全局（FSB）已開始根據軍事委員會的命令，阻止男性民眾出國。

Meduza 新聞網站和俄國流亡大亨 Mikhail Khodorkovsky 掌控的媒體集團周末報導，知情人士透露，「入俄公投」周二結束後，符合徵召年齡的男子，將被禁止出境。普丁 2 月下令軍隊入侵烏克蘭後，俄國也曾傳出類似消息，但莫斯科最終並未關閉邊境。

俄國各地爆發小規模、分散的反普丁抗議活動。俄國獨立人權組織 OVD-Info 的數據顯示，截至周日晚間，警方約拘留 828 人，涵蓋 35 座城市。