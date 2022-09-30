〈陸港盤後〉中國9月財新製造業PMI再度萎縮 A股走低

中國 A 股三大指數周五（30 日）收盤同步走低，深成指與創業板指大跌逾 1%，利空是中國 9 月財新製造業採購經理人指數（PMI）再度萎縮，官方製造業 PMI 也在榮枯線上掙扎。

滬指周五收盤跌 0.55% 報 3,024.39 點，深成指大跌 1.29% 報 1,078.61 點，創業板指驟跌 1.89% 報 2,288.97 點；兩市成交額合計人民幣 5,609 億元，「北向資金」淨流出 13.01 億元。

旅遊、半導體、汽車等類股下跌，地產、醫藥、金融等族群逆勢走高。

香港恒生指數收盤漲 0.33%，恒生科技指數跌 0.93%。

中國 9 月財新製造業 PMI 為 48.1，較 8 月降 1.4，連續第二個月萎縮，為五個月以來最低，也不如經濟學家原估的 49.5。數據高於 50 代表景氣擴張。

財新智庫資深經濟學家王喆表示，近期影響經濟發展的不利因素增加，經濟下行壓力加重。王喆說：「9 月以來，多地疫情捲土重來，部分重點地區確診病例數較 8 月明顯增加，製造業生產需求再度承壓，經濟回升基礎不牢固特徵凸顯。」

官方製造業 PMI 也在榮枯線上掙扎。國家統計局周五公布的數據顯示，9 月製造業 PMI 為 50.1，較上月升 0.7，並升至擴張區間。

9 月綜合 PMI 為 50.9，較上月降 0.8，仍高於臨界點，顯示整體企業生產經營活動持續擴張，但擴張步伐放緩。

澳盛銀行（ANZ）首席經濟學家楊宇霆說：「製造業景氣的溫和回升，被疲弱服務業抵銷」。他說，中國第 3 季國內生產毛額（GDP）成長率不可能達到 3%。

上月製造業 PMI 利空，抵銷中國央行釋出的房市利多。中國央行、銀保監會周四發布通知，決定階段性調整差別化房貸政策，符合條件的城市政府，可自主決定年底前階段性維持、下調或取消新核放首套房貸款利率下限。