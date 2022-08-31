中國8月製造業PMI連兩月萎縮 凸顯缺電危機衝擊

最新數據顯示，中國 8 月製造業採購經理人指數（PMI）連續第二個月萎縮，凸顯缺電危機、旱災衝擊。統計局表示，目前經濟面臨的主要問題，是恢復基礎不牢固，市場需求仍不足，中小企業壓力較大。

國家統計局周三（31 日）公布的數據顯示，8 月製造業 PMI 為 49.4，較前月升 0.4，非製造業和綜合 PMI 分別為 52.6 和 51.7，較前月降 1.2 和 0.8，仍處於擴張區間。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，8 月製造業 PMI 回升至 49.4，接受調查的 21 個產業中，12 個產業 PMI 上升，多數產業景氣有所改善。

趙慶河並表示，非製造業 PMI 為 52.6，雖較前月降 1.2，仍高於臨界點，為非製造業連續第三個月處於擴張區間。

仲量聯行（JLL）首席經濟學家龐溟說：「停電和工廠停工，以及蔓延到每個省份的疫情，重創生產和需求。」

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，8 月製造業 PMI 小幅提高，顯示支持經濟回升力量開始趨強，但 PMI 仍處榮枯線以下，表明人們仍不可低估經濟下行壓力，以及企業生產經營面臨的困難。

物流與採購聯合會副會長蔡進則表示，8 月非製造業 PMI 為 52.6，雖有所下降，但仍高於去年同期和上半年平均水準，顯示非製造業經營活動仍保持回升力道。不過，投資人仍須關注疫情反覆和極端天氣的影響。