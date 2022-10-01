〈能源盤後〉經濟衰退擔憂 削弱需求前景 原油本月、本季大跌

由於各國央行積極收緊貨幣政策，增加經濟衰退風險，市場擔憂原油需求前景，令原油期貨周五 (30 日) 下跌收低。

本月和本季因美元飆升，油價出現大幅下跌，但本周收高，係因 OPEC + 下周三減產前景的提振。

能源商品價格

市場推動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，隨著時節邁向冬季，歐洲供暖和燃料油需求將增加，這足以支撐油價上漲。「12 月初歐洲禁運俄羅斯原油的規定將生效，不只如此，針對 G7 提議的石油價格上限計畫，俄羅斯也威脅要切斷對參與該計畫的買家所有石油供應，以及俄羅斯已經切斷歐洲的天然氣流動。」

本周初 WTI 和 Brent 原油期貨價格雙雙下跌至 8 個月低點，且邁向連續第四個月下跌。

Vincent 表示：「過去四個月油價走低主要反映 5 大事情的結合，這都是今年夏天震驚市場的大事：一、中國持續對新冠肺炎疫情採取『清零政策』，因而實施封城。二、西方國家對俄羅斯的制裁並未如預期般快速衝擊俄羅斯石油出口。三、在高物價中，精煉燃料需求遭到的損失卻超過許多人預期。四、通膨對宏觀經濟的嚴重衝擊。五、美元明顯的強勢。」

ICE 美元指數在本周稍早觸及 20 年高位後回落，本周約跌 1%，但本月升逾 3%。美元走強不利美元計價的大宗商品，因為會增加使用其他貨幣的買家機會成本。

Vincent 認為，石油看漲風險仍眾多且巨大，任何數量相關的事件都可能推高今年冬季的原油價格。「然而，現實面依舊是，儘管存在已知的看漲風險，但在美國聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策的最終影響尚未顯現之前，整個夏季油價仍大跌下行。」

市場聚焦 OPEC+

OPEC + 下周將召開會議，新聞指出，俄羅斯已向該組織提議減產 100 萬桶 / 日。

德國商銀大宗商品分析師報告指出，減產有利俄羅斯，「因為歐盟禁令於 12 月初生效，俄羅斯必得找新石油買家，也將不得不預設進一步削價爭取買家。若能靠其他產油國減產，先行提高市場油價，屆時無疑更有談判空間。」

分析師認為，OPEC + 可能會讓市場失望。「儘管 OPEC + 可能會發布聲明，強調行動的意願，但如果該組織僅同意小規模減產，油價仍可能下跌，必須至少減產 50 萬桶 / 日，才能對價格產生支撐力。」

