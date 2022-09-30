颶風伊恩重創美國佛州旅遊業 合計恐損失70億美元

颶風伊恩不僅襲擊佛州柑橘產業的核心，還毀滅式穿越該州一些最大旅遊景點。

因應颶風襲擊，迪士尼 (DIS-US)、康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下環球影城，以及海洋世界 (SEAS-US) 全將其奧蘭多主題樂園和景點關閉 2 天。迪士尼和環球影城預計周五重啟，而海洋世界將於周六重新開放。

根據 WorldAtlas.com 的數據，佛州旅遊量僅次於加州。去年僅奧蘭多就有 5930 萬國際和國內遊客到訪，新冠肺炎疫情爆發前的人氣甚至更旺盛。根據奧蘭多旅遊局的數據，2019 年遊客量達 7580 萬人。該機構估計，滿載運營下，每年可創造 470 億美元的旅遊消費。

Visit Orlando 總裁兼執行長 Casandra Matej 表示，目前還無法確定颶風伊恩對奧蘭多地區的經濟衝擊。

迪士尼發言人在感謝急救人員和員工的電子郵件中表示，明日將以階段式重啟園區運作。

Enki Research 的災難建模師 Chuck Watson 估計，該地區旅遊基礎設施的實際損失恐約莫 50 億美元，另外因主題樂園關閉和旅遊消費下降的損失估計 20 億美元。

伊恩已被降級為熱帶風暴，但所引發的混亂仍持續存在。根據 FlightAware.com 實時追蹤網站，航空公司已經取消了周五往返邁阿密和南卡羅來納州查爾斯頓機場的 1400 多個航班，此外周四已取消 2000 個航班，以及 2500 個航班誤點。

除了航空公司，由於受衝擊的港灣禁止海上交通，5 家郵輪公司也被迫取消原定於周四和周五出遊，皇家加勒比 (RCL-US) 2 艘遊輪則被困於海上，預計周六才能返回港口。