〈能源盤後〉伊恩颶風迫灣區減產 WTI原油回升至80美元以上

在伊恩颶風迫使墨西哥灣臨時減產後，原油期貨價格周三 (28 日) 上漲，WTI 原油價格回升至每桶 80 美元以上，收在近一周最高點。

儘管預計風暴將導致停電和能源需求下降，但天然氣期貨仍擺脫早盤跌勢，跟隨油價走高。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.65 美元或近 4.7%，收每桶 82.15 美元，為最近月期貨自 9 月 22 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.05 美元或 3.5%，收每桶 89.32 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.18 美元或近 3.8%，收每桶 88.05 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 3.4%，收每加侖 2.5779 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.8%，收每加侖 3.4494 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.3%，收每百萬 Btu 6.868 美元，該期貨今日收盤屆期。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 6.955 美元。

市場推動力

颶風伊恩迅速增強為 4 級風暴，預計周三在佛州墨西哥灣沿岸登陸。安全與環境執法局 (BSEE) 周二報告指出，為應對風暴，海灣地區 9.12% 的石油生產和 5.95% 的天然氣生產已關閉。

然而，該數據低於週二報告關閉的程度。周二報告稱海灣地區 11% 的石油生產和 8.56% 的天然氣生產已關閉。

本周稍早原油下跌至 8 個月低點。美元持續走強，ICE 美元指數居於 20 年高位，已令美元計價的大宗商品承壓，因為這會削減使用其他貨幣的買家需求。

然而，看漲的分析師認為，供應仍然緊繃，價格可能會因嚴重的供應擔憂而反彈。

市場注意力轉向下周石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 會議。OPEC + 本月稍早同意 10 月減產 10 萬桶 / 日，自 9 月同幅度的增產扭轉回來。

Sevens Report Research 分析報告寫道，「雖然現在主導趨勢偏向下位，但我們確實持續預期市場很快就會走穩，因為 OPEC + 超過程度地遵守減產協議，且全球現貨市場吃緊，以及地緣政治不確定性，這三者的結合不會被單一個『對全球經濟的擔憂情緒』就抵消。」

俄羅斯天然氣公司 (Gazprom) 警告，剩餘通過烏克蘭輸送至歐洲的天然氣目前也處於被關閉的風險，此評論令歐洲和英國的基準天然氣價格上漲。自俄羅斯輸送天然氣至歐洲的北溪一號管受損也讓市場感到不安。

歐洲基準荷蘭 TTF 中心天然氣價格周三飆升 10% 至每兆瓦時 205 歐元。英國 10 月交割的天然氣期貨價格暴漲近 26%，至每兆瓦時 321.67 英鎊。

由於交易者密切關注伊恩颶風對佛羅里達州的影響，美國天然氣期貨回吐早盤跌幅，跟在油價上漲後收高。

Rystad Energy 副總裁 Emily McClain 在市場報告中表示：「伊恩颶風不太可能對關鍵的天然氣基礎設施或市場基本面產生重大影響，但如果佛州和美國東海岸發生大面積停電，天然氣需求仍有可能大幅減少。」

然而，Sevens Report Research 的聯合主編 Tyler Richey 表示：「停電不會持續數周，所以颶風對電力需求的影響應該是短暫的。對天然氣的主要、長期影響仍是今年冬季歐洲預期天然氣短缺和價格飆升，因為屆時將缺乏來自俄羅斯的天然氣流量。以更長時間來看，這令基本面有利於多頭。」

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周三報告指出，上周 (9/23 止) 美國原油庫存小幅下降 20 萬桶。該報告公布後，石油期貨價格繼續走高。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (9/23 止) 美國原油供應量增加 40 萬桶。

根據《華爾街日報》調查，分析師則平均預期上周美國原油庫存下降 30 萬桶。但美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國原油庫存增加 420 萬桶。

另外，EIA 也公布上周汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 290 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周汽油和蒸餾油庫存均下降 10 萬桶。

EIA 表示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 70 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的供應量減少 460 萬桶，降至 4.226 億桶。