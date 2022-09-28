賣壓不止 在岸、離岸人民幣雙雙摜破7.2大關

在岸、離岸人民幣匯價周三（28 日）盤中同步摜破 7.2 元大關，離岸價更改寫歷史新低，凸顯人民幣賣壓不止。市場猜測，中國央行可能會放緩寬鬆腳步，以避免加重人民幣壓力。

中國貨幣網的數據顯示，在岸人民幣兌美元匯率，周三盤中跌破人民幣 7.2 元兌 1 美元關卡，報人民幣 7.2005 元，跌逾 260 點。離岸人民幣也跌破 7.2 元關口，報人民幣 7.2162 元，寫下歷來最低紀錄。

中信證券和天風證券的分析師表示，中國央行可能會延後任何刺激措施，例如降低銀行存款準備金率。

中國央行的政策與美國聯準會（Fed）背離，已引發資本外流，並導致人民幣貶值。Fed 多名官員表示，將持續積極壓制通膨，即使升息提高經濟衰退風險。

今年有投票權的鷹派大將、聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）周二說表示，他偏好「超前部署」式升息策略，希望到年底聯邦資金利率升至 3.75-4.00%。

中國央行周二採取進一步措施，支撐人民幣，決定周三起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，上調至 20%，原本為零。

華泰證券指出，短期內美元指數可能繼續飆高，央行調高外匯風險準備金率，雖有助於緩解人民幣貶值壓力，但可能難以改變人民幣匯率短期走勢。