〈紐約匯市〉DXY連兩日回軟 英央行啟動購債次日 英鎊勁揚逾2%

即使英國首相特拉斯 (Liz Truss) 堅持捍衛大規模減稅計畫，英鎊兌美元周四 (29 日) 仍反彈逾 2%，美元指數則連續兩個交易日走低，顯示投資人對英國央行購債穩市的行動感到安心。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.59%，報 111.95。

在啟動緊急購債計畫的第二天，英國央行周四買入 14.15 億英鎊、期限超過 20 年的政府公債，美元兌部分貨幣下跌。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 說：「英鎊表現優異，延續了我們昨天看到的走勢。英格蘭銀行 (英國央行) 採取相當果斷的步驟來穩定市場，匯市也給予正面回應。」

自公布減稅計畫引發市場動盪以來，英國首相特拉斯周四首度公開捍衛大規模減稅政策，英鎊兌美元早盤走低，隨後震盪上行，截稿前大漲 2.2% 至 1.1120 美元，連續三個交易日收高，但仍未完全收復上周五 (23 日) 的慘烈跌勢。

歐元兌美元漲 0.84% 至 0.9812 美元。

經濟數據顯示，歐元區公布 9 月經濟信心大幅下滑，在通膨預期全面上升之下，企業和消費者信心明顯惡化。

另外，德國同日公布 9 月通膨年增率躍升至 10.9%，這代表周五 (30 日) 出爐的歐元區通膨數據也可能進一步上揚，為歐洲央行 (ECB) 下次會議再升息 3 碼提供理由。

不過，有部分分析師認為，就算歐洲央行再次大幅升息，可能只會為歐元帶來短期提振。

BMO 外匯策略歐洲主管 Stephen Gallo 說：「升息可支撐貨幣，但通膨進程從來不會對貨幣有利，尤其是在央行沒有適當控制通膨的情況下。我不想只是因為 ECB 正在升息而持有歐元，而是在美元觸頂，以及當歐元區通膨顯著放緩、經濟衰退前景變得更清晰時持有。」

日元兌美元小貶 0.23% 至 144.43 日元，自昨日漲勢逆轉。

為支撐嚴重貶值的日元，日本上周出手干預匯市。日本財務大臣鈴木俊一周四稱，近期的干預措施是為了糾正投機性貨幣波動所造成的市場扭曲，若投機行為繼續存在，當局準備再次進場干預。

路透此前報導稱，中國人民銀行已通知國內各大銀行為干預人民幣匯率做準備，人行和外匯管理局也在稍早發布聲明，加大對人民幣的支持力度。

人民幣匯率顯著反彈。離岸人民幣兌美元上漲 0.82% 至 7.0960 人民幣，在岸人民幣兌美元也升 1.12% 至 7.1201 人民幣。

對風險情緒較敏感的澳幣較前一日回落，貶值 0.45% 至 0.6489 美元。官方月度指標顯示澳洲通膨增長稍微放緩，年增率自 7 月的 7% 小幅下滑至 6.8%，物價壓力有望開始緩解。

截至台灣時間周五 (30 日) 約 6:00 價格：