升息、通膨打擊 今年電競顯示器出貨恐年減1成

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (29) 日表示，受歐洲通膨加劇、北美升息影響，擠壓消費性電子產品需求，加上高階顯卡上市時間延遲，今年電競顯示器出貨量恐面臨產品上市以來首度衰退，全年出貨量估達約 2050 萬台、年減 10%。

集邦統計，去年電競顯示器出貨量達約 2280 萬台、年增 24%，但今年以來通膨、升息打壓消費者購買意願，估出貨量將下滑至 2050 萬台、年減 10%，明年則可望回溫至 2160 萬台、年增 5%。

集邦認為，品牌廠 M 型化產品策略將有助電競顯示器市場逆勢成長，除低階電競產品平價化外，廠商也開發新增 100Hz 產品線取代原先 75Hz 類電競市場，高階市場方面，廠商也持續擴增 QD-OLED、OLED、Mini LED 等新技術電競產品，均有助推升電競顯示器市占率。

從面板類型觀察，集邦統計，去年 VA 占比約 48%、IPS 達 43% 居次、TN 則為 9%，預計今年 TN 面板市占率將持續縮小降至 4%，VA 則在售價具競爭力下，有機會拿下 52% 市占，此外，隨著三星顯示器 (SDC) 推出 QD-OLED、樂金顯示器 (LGD) 推出 White OLED 電競顯示器面板後，預計今年市占率將可達約 0.4%，明年再進一步提升至 2%。

另一方面，集邦說，去年電競曲面顯示器市占約 41%，預計今年將增加至 44%，明年再提升至 46%，反映曲面顯示器面板供給增加、高性價比獲消費者青睞、Ultra-Wide 產品市占率提升。