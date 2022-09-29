行情破底之際 你是恐慌還是興奮？

上週筆者談到從內資法人籌碼來看，與過去相比，實在是缺乏了不少信心，也因此我們從各種角度去推測，這些買盤的意圖，還有建議一般投資人可以採用的方式，做多都還是以短線做多強勢股就好，短線的意思就是有賺要懂得跑，沒賺更要跑，不然就可能延長套牢時間及幅度。

從這週內資法人買盤來看，不像上週這麼的沒信心，選擇過往相對安全性質的標的還是有，但半導體、伺服器相關類股的比重也增加，不少跌深甚至超跌的業績股，或許慢慢出現低接機會。

而我們也運氣不錯，在國際股市如此恐慌階段，還能挑出短線有強勢買盤的個股。上週筆者再次分享了網路通訊印刷電路板廠：金像電，在我們撰文後還能在台股下跌之際，逆勢上漲超過 7%，實則是非常強勢抗跌股，也正好應證我們近幾週與大家分享的分向，短期選股，選低檔的不見得好，雖然看起來位階很安全，但容易缺乏買氣動能；選高檔的，只要基本面、題材面有足夠多利多得以支撐股價，甚至都還能再逆勢創高。

當然，我們早就談過這個階段選股不要擺太久，要有短線進出的思維，金像電大漲後，僅用兩個交易日就把股價漲幅給回吐，後續也在台股破底之際繼續下跌，型態是沒有轉成空頭，不過若沒有有賺要跑的想法，也很容易獲利變成一場空。

近幾週談過的個股大多都屬相對抗跌，有在 9 月底台股反彈之際跟著走揚，也有先前拉抬過，目前又回到短期發動點附近，短波段上來看可說是沒漲沒跌，其實這樣都已經非常好了，筆者對於近期分享的個股方向也依舊相當有信心，在空方趨勢中找出連續大漲創高的標的真的不容易，但選出沒什麼跌到甚至過程都能連續上揚的標的，已經打敗大盤及大多個股了。

到了這週，美國公債殖利率繼續飆高，美元指數高漲，恐慌指數上攻，種種因素對於國際股市行情都相當不利，這種階段下，每個人心態肯定不同，若隨著大盤破底而恐慌，別擔心，這是非常正常的現象，不過空方趨勢已不是現在才有跡象，筆者在台股 8 月反彈力道竭盡時也提醒過要對未來行情有所準備，操作策略也需要調整，因此恐慌難免，但部位應提早要有所調整，或是像我們幾週前就因應這種情況，提出短多強勢抗跌股的對策。

這種階段，筆者認為健康的方向應該是慢慢感到興奮，畢竟對於中長線投資來說，價格壓越低才更有風險溢酬，若是因為部位的虧損而無法擁有這種感覺，首先可以思考是否自己在持股成數上，做了超過自己承受能力的配置? 建議可以設定不同的指數區間範圍，以大盤的價格高低對應持股成數，以減少空頭時壓力。

另一種類似安慰自我的方式，去看看國際上資金水位相當高的基金，今年來的績效想必都不會太好看，比上不足比下有餘，或許這樣可以稍微緩和一下情緒；但重要的還是能否藉由此次下跌，調整好正確心態以及資產配置策略。

本週筆者並未提出新標的，雖然指數價格壓越低越有吸引力，但過去幾週所談的企業，其實基本面多維持正向沒有太大改變，而股價又因國際股市回檔而壓回，就又出現了機會；現在的狀況來看馬上恢復到多方勢還需要不少時間，不用急於不斷找尋新標的，而是選擇好期望值高的企業，靜待機會出手。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

「永誠資產管理處」

是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」

20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務

讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞

從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」

你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶ ▶ ▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶ ▶ ▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▶ ▶ ▶認識永誠資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。