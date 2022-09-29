英特爾搶攻液冷資料中心商機 攜八台廠簽署合作協議

英特爾 (INTC-US) 積極搶進資料中心商機，除先前已釋出的三階段規劃外，今 (29) 日進一步宣布與營邦 (3693-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、神達 (3706-TW) 旗下神雲、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 等八大台廠簽署協議深化合作，共同加速冷卻方案技術開發。

英特爾說，隨著雲端應用深入人類日常生活，全球對資料中心運算能力與日俱增，英特爾提供從晶片、平台、機櫃到整個資料中心的解決方案，將持續引領生態系廠商合作，逐步實踐資料中心永續營運。

英特爾今年也已在台灣推出首款 Open IP 資料中心單相浸沒式液體冷卻完整解決方案、參考設計，近期更進一步推出 Open IP Server Deployment Kit，協助客戶和廠商進行相容性驗證，根據英特爾規劃，第二階段將在台成立資料中心永續解決方案實驗室，第三階段則是推出兩相浸沒式液體冷卻完整解決方案。

英特爾副總裁暨亞太日本區 (APJ) 總經理 Steve Long 表示，永續發展已成為企業當務之急，英特爾已做好準備協助生態系統實現價值最大化，展望未來，英特爾說，資料中心正朝降低 PUE 值 (即電力使用效率) 的目標前進，冷卻解決方案對資料中心達更有效率的 PUE 值至關重要，因此正擴大與台灣 ODM 客戶深化合作。

英特爾在永續目標上，也以實踐 RISE 2030、2040 年淨零碳排的承諾為目標。