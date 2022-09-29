〈陸港盤後〉李克強指示下季全面落實政策 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周四（29 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.13%，國務院總理李克強周三表示，要繼續落實「穩經濟」一攬子政策和接續政策，力拚第 4 季全面落實政策，但投資人似乎不領情。

滬指周四收盤跌 0.13% 報 3,041.2 點，深成指漲 0.18% 報 10,919.44 點，創業板指漲 0.83% 報 2,333 點；兩市成交額合計人民幣 6,245 億元，「北向資金」淨流入 34.29 億元。

有色、醫藥、半導體、化工等類股齊揚，旅遊、地產、航運、媒體、釀酒、金融等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.49%，恒生科技指數漲 1.24%。

李克強周三召開「穩經濟」大盤第 4 季工作推進會議，他指示，要想方設法擴投資、促消費，要著重用好近期兩項政策工具。一是用好政策性、開發性金融工具，加快基建腳步。二是用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推動製造業、服務業、社會服務等領域設備更新。

李克強表示，受超預期因素影響，第 2 季前期經濟明顯降溫，因此政府提出「穩經濟」一攬子政策和接續政策後，政策工具「能用盡用」，促使經濟在第 3 季回穩。

李克強說，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住時間節點，推動第 4 季全面落實政策，以鞏固經濟回穩基礎，確保經濟運行在合理區間。

人民幣匯價周四止跌回升，結束連續八天跌勢，原因是中國央行周三宣示，要堅決抑制匯率大起大落，並呼籲投資人「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸」。

近來人民幣快速貶值，高盛表示，央行的聲明可視為口頭指導，短期人民幣跌勢可望放緩，但若美國聯準會（Fed）持續展現鷹派立場，人民幣仍可能進一步貶值。